当前，全国防汛进入“七下八上”阶段，形势十分严峻。习近平总书记近日主持中央政治局常委会会议并发表重要讲话强调：“各有关地区都要做好预案准备、队伍准备、物资准备、蓄滞洪区运用准备，宁可备而不用，不可用时无备。”

备为防。应对防汛大考，首要在“防”。防汛救灾容不得丝毫松懈，来不得半点闪失，要坚决防止麻痹思想和侥幸心理，防汛的薄弱环节在哪里、雨情水情有何新进展、何时可能发洪水、群众往哪里疏散避险等关键信息，必须随时掌握、实时跟进，做到心中有数，防患于未然。

备为战。当前汛情不可不慎、不可不备。洪水汹涌的前线就是昼夜奋战的战场，要坚持底线思维，把各种可能的情况全想透，把各项措施制定得周详完善，打有准备、有把握之仗。

备为民。以万全准备防万一发生，守住堤坝、守住家园，归根结底是为了人民。必须坚持人民至上、生命至上，做足准备、抗洪有方，党员带头、冲在前头，“迷彩绿”“消防橙”突击冲锋、风雨无阻，保江河安澜、保群众安全。

汛情考验着各地各有关部门、广大党员干部的防汛抢险能力和责任担当。把防汛之弦绷得更紧、应急准备做得更细、责任措施落得更实，不惧风雨、迎难而上、众志成城，我们就一定能打赢防汛救灾这场硬仗。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 01 版）