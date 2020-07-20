热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

守护我们共同的家

周珊珊

2020年07月20日08:37 来源：人民网－人民日报

我们都是社会大家庭的一分子，应该用真心、用行动，守护好我们共同的家

近期，多地暴雨引发洪涝灾害，牵动大家的心。在防汛抗洪前线，许多故事涌现，让人感动。

尽职的身影让人动容。一只只晒得发红发黑的胳膊，一双双泡到起皱发白的脚，一个个浑身湿透还沾满泥的身躯……战士们不怕苦不怕累，把最温暖的怀抱、最坚实的臂膀给了救出来的居民。有首歌里唱得好：“有一个道理不用讲，战士就该上战场”，这正是防汛抗洪一线人员的写照。所谓尽职，就是守好每一份岗，做好每一份工。在人民群众最需要的时候冲在前面，救群众于危难。

尽责的态度也很动人。抗洪防汛，需要大家一起尽力。“我们的家园我们守护”，很多市民、老乡都积极参与进来。1998年抗洪期间，刚8岁的汪晗被解放军和民兵推着救生筏送回家。今年，得知了防汛要增派人手，她毅然决然报名上堤，她说：“22年前，人民子弟兵救了我们。如今，该轮到我们站出来守护家园了。”一封致在外乡亲的信，一句“家乡需要你”，数千名游子火速归乡，投入到江西九江江洲的防汛抗洪工作中……类似的事情各地还有很多，守护共同的家园，人人有责。

尽心的举动让人敬佩。很多人由于种种原因，没有出现在抗洪防汛最艰苦的地方，但是，他们也在尽一份心。江西鄱阳湖沿岸，有一支平均年龄超过50岁的“阿姨团”，她们都“想为修堤抗洪尽自己的力量”。扛不了沙袋，她们就装沙袋；修不了圩堤，她们就协助巡护；下雨太冷就熬姜汤，天热了就为战士们送绿豆汤。其实，以她们的年纪，就算不参与防汛，也不会有人说什么。但她们还在尽力做贡献，忙里忙外，精气神十足。给消防员送零食的小朋友、提着水果去看望抗洪战士的大姐……无数普通人站了出来，有多少力，尽多少力，接力守护“生命之堤”。

尽职、尽责、尽心，防汛抗洪的奋战中，不论职业、性别、年龄、身份，大伙儿心往一处想、劲往一处使：我们都是社会大家庭的一分子，应该用真心、用行动，守护好我们共同的家。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 08 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn