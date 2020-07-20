我们都是社会大家庭的一分子，应该用真心、用行动，守护好我们共同的家

近期，多地暴雨引发洪涝灾害，牵动大家的心。在防汛抗洪前线，许多故事涌现，让人感动。

尽职的身影让人动容。一只只晒得发红发黑的胳膊，一双双泡到起皱发白的脚，一个个浑身湿透还沾满泥的身躯……战士们不怕苦不怕累，把最温暖的怀抱、最坚实的臂膀给了救出来的居民。有首歌里唱得好：“有一个道理不用讲，战士就该上战场”，这正是防汛抗洪一线人员的写照。所谓尽职，就是守好每一份岗，做好每一份工。在人民群众最需要的时候冲在前面，救群众于危难。

尽责的态度也很动人。抗洪防汛，需要大家一起尽力。“我们的家园我们守护”，很多市民、老乡都积极参与进来。1998年抗洪期间，刚8岁的汪晗被解放军和民兵推着救生筏送回家。今年，得知了防汛要增派人手，她毅然决然报名上堤，她说：“22年前，人民子弟兵救了我们。如今，该轮到我们站出来守护家园了。”一封致在外乡亲的信，一句“家乡需要你”，数千名游子火速归乡，投入到江西九江江洲的防汛抗洪工作中……类似的事情各地还有很多，守护共同的家园，人人有责。

尽心的举动让人敬佩。很多人由于种种原因，没有出现在抗洪防汛最艰苦的地方，但是，他们也在尽一份心。江西鄱阳湖沿岸，有一支平均年龄超过50岁的“阿姨团”，她们都“想为修堤抗洪尽自己的力量”。扛不了沙袋，她们就装沙袋；修不了圩堤，她们就协助巡护；下雨太冷就熬姜汤，天热了就为战士们送绿豆汤。其实，以她们的年纪，就算不参与防汛，也不会有人说什么。但她们还在尽力做贡献，忙里忙外，精气神十足。给消防员送零食的小朋友、提着水果去看望抗洪战士的大姐……无数普通人站了出来，有多少力，尽多少力，接力守护“生命之堤”。

尽职、尽责、尽心，防汛抗洪的奋战中，不论职业、性别、年龄、身份，大伙儿心往一处想、劲往一处使：我们都是社会大家庭的一分子，应该用真心、用行动，守护好我们共同的家。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 08 版）