农业农村部部长韩长赋：

强化统筹协调 狠抓工作落实

实施长江流域重点水域禁捕退捕，是以习近平同志为核心的党中央从中华民族长远利益出发作出的重大决策，是共抓长江大保护、推进长江经济带绿色发展的关键举措。农业农村部认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，切实履行牵头抓总职责，发挥部际协调机制作用，组建跨部门工作专班，强化政策支持和工作督导，稳步推进长江禁捕退捕各项工作。截至目前，中央财政已下达补助资金87亿元，占计划安排数的95%；332个水生生物保护区已于2020年1月起实现全面禁捕，其他重点水域将于2021年1月起实行10年禁捕；累计回收处置渔船8.3万艘，约占需退捕渔船的73%。

下一步，各级农业农村部门将把长江禁捕退捕作为重大政治任务，全力以赴、只争朝夕，强化统筹协调，狠抓工作落实，确保长江流域重点水域按期实现禁捕，确保退捕渔民生计问题得到妥善解决，坚决打赢长江禁捕退捕攻坚战。

一是推进精准建档立卡，逐船逐户摸清底数。继续全面深化退捕渔船渔民信息建档立卡“回头看”，坚持每船必查、每证必核、每户必访，核准退捕渔船渔民基本情况，摸清转产就业、安置保障帮扶需求，逐一登记造册，确保不落一船一户一人。

二是推进船网回收处置，应退尽退不留隐患。督促沿江县市建立退捕任务台账，逐船签订退捕协议，注销捕捞许可证，封存处置渔船，销毁渔网渔具，尽快发放补偿资金。明年1月1日全面禁捕前，组织开展一次大排查，确保应退尽退、应封尽封、应销尽销。

三是推进政策落实落地，多措并举抓好安置保障。指导各地通过发展产业帮扶一批、务工就业转移一批、扶持创业解决一批、公益性岗位安置一批，让有意愿有能力的渔民上岸后能就业、有收入。维护退捕渔民社会保障权益，加大生活困难渔民兜底保障力度，确保退捕渔民转得出、稳得住。

四是强化日常执法监管，切实维护禁捕管理秩序。加强沿江县市渔政执法机构、队伍和执法能力建设，实现重点水域、关键时段常态化执法监管。完善有奖举报制度，设立公开电话和举报网站，做到源头查、水上打、岸上管、群众纠。推进多部门、跨水域联合执法，健全常年禁捕的长效监管机制，确保“禁渔令”落实落地。

（本报记者 常 钦整理）

国家市场监管总局局长肖亚庆：

严查销售非法捕捞渔获物

实施长江流域重点水域禁捕退捕，是以习近平同志为核心的党中央从战略全局高度和长远发展角度作出的重大决策，是功在当代、利在千秋的历史工程。必须提高政治站位，从进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，从对历史负责的高度，坚决打好这场硬仗。

根据《国务院办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》，国家市场监管总局制定了《打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动方案》，自7月1日起，在全国开展为期1年的“长江禁捕 打非断链”专项行动。7月10日，市场监管总局召开电视电话会，对专项行动作出具体部署，确保行动取得实效。

长江“十年禁渔”是一项系统工程，在法律法规适用、检验鉴定、调查取证等具体工作层面存在不少难点。接下来，市场监管部门将抓住关键环节，坚持问题导向，认真履职，严厉查处市场销售长江流域非法捕捞渔获物等违法行为，重点从以下几方面开展工作：一是加大重点场所检查力度。以水产制品生产企业、农批市场、农贸市场、商超、餐饮单位为重点，在全国范围内立即开展水产品生产、销售专项检查，发现企业和个人采购、加工、经营、利用非法捕捞渔获物的，立即依法处罚。二是加大电商平台监管力度。严格督促属地电商平台落实主体责任，将禁限售目录纳入平台禁售商品服务名录和违禁词库，对监测发现的违法违规信息及时采取下架（删除、屏蔽）信息、终止平台服务等措施，严查经营者违法行为。三是加大虚假宣传和广告监管力度。对以“野生长江鱼”“野生江鲜”等为噱头进行虚假宣传，欺骗误导消费者的，依法严厉查处。四是曝光一批典型案件，对违法犯罪行为形成强大震慑。积极开展科普宣传，引导社会公众拒绝食用非法捕捞渔获物，营造全社会共同保护长江流域生态环境的良好氛围。

市场监管部门将抓好执法监督这个重要保障，强化全国一盘棋的跨区域执法协作，对大案要案挂牌督办。我们将加强与农业农村、公安等部门的协同配合，形成齐抓共管的合力，务求取得扎实成效，为推动共抓大保护和长江经济带绿色发展作出应有贡献。

（本报记者 罗珊珊整理）

公安部副部长林锐：

形成对非法捕捞的强大震慑

实施长江流域重点水域禁捕退捕，是利生态、利民生、利长远的大事。全国公安机关必须深刻认识做好禁捕工作的极端重要性，切实把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来，充分发挥职能作用，强化责任担当，不折不扣抓好落实，确保取得扎实成效。

按照党中央、国务院决策部署，公安部成立了由赵克志同志任组长的专项行动领导小组，制定下发了专门工作方案，部署沿江14个省、市和长江航运公安机关开展为期3年的专项打击行动，重拳出击、以打促禁，坚决斩断非法捕捞、运输、经营的地下产业链。

行动开展以来，沿江各级和长江航运公安机关已侦破非法捕捞案件630余起，抓获犯罪嫌疑人900余人，查获涉案船只160余艘，非法捕鱼器具2290余套，渔获物5200余公斤，形成了对非法捕捞犯罪的强大震慑态势。

下一步，公安部将重点抓好以下几个方面的工作：一是推动落实属地责任。将打击非法捕捞工作纳入平安中国建设社会治安组重点内容，推动落实属地党委政府主体责任，全面走访退捕渔民，退捕与禁捕同步推进。二是持续加大打击力度。在前期部署摸排非法捕捞犯罪线索的基础上，持续开展多个波次的集中打击行动，重点打击已经禁捕的332个自然保护区和水产种质资源保护区，以及已提前实施禁捕的重点水域的非法捕捞行为。三是推动完善法律支撑。会同最高法、最高检及农业农村部，加快研究出台相关司法意见，进一步加强行刑衔接、规范证据规格，有力支撑依法打击工作。四是着力健全合作机制。针对区域性、团伙性非法捕捞犯罪特点，着力健全完善部门、区域、江地联动的执法合作机制，切实形成打击整治工作合力。五是强化法制宣传引导。近期组织集中宣传报道，切实形成有力震慑。

（本报记者 张 璁整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 07 版）