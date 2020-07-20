延伸产业链 “种”出好面条

走进河南省南阳市镇平县，推开洪庆种植农民专业合作社的大门，麦香扑鼻……

“看看今年的新麦，多漂亮！”合作社理事长甘立新抓起一把麦子：麦色金黄、粒粒饱满。合作社流转700亩土地，收获优质强筋小麦350吨。播种前，甘立新与当地加工企业想念食品公司签下订单。企业统一提供优质麦种，兜底收购，每斤比市场价高出3分钱，一季多卖2万多元。

3年前，甘立新追求高产，麦种混乱，质量不一，卖不上价。2018年，想念公司上门签订单，价格有保证，但要求种优质麦。甘立新半信半疑，试种500亩，效益颇丰。今年，洪庆合作社将3000亩托管土地全部列入优质麦订单。周边的种植大户见到甜头，也纷纷和想念公司签订种植合同。

想念公司主要生产挂面，为啥把产业触角延伸到上游？

“市场需要好面条，好面条必须‘种’出来。”公司董事长孙君庚说，原来从市场上收购的麦子质量不稳定，客户投诉“面粉一批黑、一批白”。公司决定与河南省农科院小麦研究所合作，甄选适合当地土质、气候的优质品种。3年时间，形成35万亩“想念+合作社+农户”产业联盟，完成订单农业65万亩，带动农民有效增收；今年预计收购小麦92万吨。

镇平县想念产业园内，8座“肚大身高”的粮仓，采用先进的氮气存储工艺，可存小麦8万吨，整个园区储存能力可达30万吨。日产能1500吨的面粉生产车间，上千台机器只需四五名工人调程序、调参数、处理故障。在这里，麦粒色选机精准找出带黑斑的小麦，准确率达99.7%。一粒粒经过挑选的小麦，经过20多道工序，变身为数十种面粉、400多种挂面。

种植大户“牵手”粮食加工企业，在河南比比皆是。2012年以来，河南粮食、财政两部门筹集财政资金6.2亿元，对全省531家粮油加工企业提供银行贷款贴息，建立规模5亿元的粮油深加工企业扶持基金和10亿元的粮食收购贷款信用保证基金，支持企业做大做强。在政策鼓励下，全省粮油加工企业主动延伸产业链，建立近1000万亩优质小麦订单基地。通过优粮优产、优购、优储、优加、优销，产业发展带动了农民致富、企业增效。

近日，河南省政府印发《关于坚持三链同构加快推进粮食产业高质量发展的意见》，旨在通过产业链、价值链、供应链“三链”同构，全面提升粮食产业质量效益和竞争力，加快实现粮食资源大省向粮食产业强省的转变，扛稳粮食安全重任。

“新冠疫情防控期间，河南的粮油食品供应不仅没有出现问题，还源源不断支援疫情较重地区。1月底至3月底，仅三全食品公司一家，累计向武汉市发送速冻食品3500多吨。”河南省粮食和物资储备局局长张宇松说。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 06 版）