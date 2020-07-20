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江西南昌——

专家驻堤 妥善处险

郑少忠  陈明喜

2020年07月20日08:37 来源：人民网－人民日报

“有滑坡，有滑坡！”7月14日12时30分许，一阵急促的呼叫声在江西南昌市进贤县信西联圩70堤繁荣段响起。原来，查险人员发现有滑坡，立即向进贤县信西联圩防汛分指挥部报告。

指挥部迅速组织附近的专家赶到出险地，会诊发现出现110米堤身滑坡。南昌市立即调集200余人、12台挖机等，经过近24小时努力，到15日中午妥善处置险情。

早在今年4月，南昌市防指未雨绸缪，提前成立水利专家指导组。这些从全市抽调的专家绝大部分拥有20年以上水利工作经验，能力出色、敢于参谋。加上自然灾害专家，目前仅南昌市防指就派出了3个小组30多名专家在一线指导防汛抗洪。

“不少专家组成员长期参与全市圩堤、泵站、水库等的除险整治工作，对全市堤防情况很清楚。”南昌市防指专家组组长周洪都说，这些专家到一线，极大提高了一线发现和处置险情的效率和水平。

哪里有险情，哪里就有水利专家的身影。专家们吃住在防汛一线，与人民子弟兵、干部群众战斗在一起，将在一线发现的情况及时归纳总结，反馈给指挥部作决策参考。在专家组指导下，截至目前，南昌市累计发现并成功处理险情142处。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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