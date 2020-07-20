生活中不能没有体育，用体育点亮生活，让生活因体育而多彩

对于生活在浙江省的人来说，梅雨季绝对是一大考验。今年浙江的梅雨季，又因多达50天而显得格外长。好在最近出梅了，很多人都表达了按捺不住的激动。

比出梅更让人感到高兴的，是身边参与体育锻炼的人和各地举办的一些小型体育活动，已经慢慢多了起来：在浙西小城江山，来自全省各地的百余名新闻工作者前几天在浮盖山峡谷进行了一场漂流大赛；在浙江绍兴，一场机关干部与企业员工的足球友谊赛于上个周六上演，更有看点的是绍兴市委相关领导也参与了这场比赛。

原本司空见惯的体育比赛，而今有了全新的意义与价值：在新冠肺炎疫情低风险地区有序举办一些规模适当的比赛，有助于经济发展、社会秩序及早恢复正常；而一些体育赛事和活动的稳步恢复，对已经停滞半年之久或转移到线上搞活动的体育运营公司而言，更是有着“久旱逢甘霖”般的激励作用。尤其是在引领体育行业有序复工复产的关键时期，相关领导能够参与其中，对提振行业信心的作用是不言而喻的。

在漂流大赛举办期间，百余名新闻工作者还来到江山市凤林镇白沙村采风。作为远近闻名的移民村，白沙村是一个拥有自己的体育馆的村庄。而这个体育馆的建成，与上世纪80年代村民就地取材打造出第一张乒乓球台、并由此开启“体育兴村”之路息息相关。在白沙村，接连举办的体育赛事与不断提升的健身意识，让体育点亮了村里人的生活，也让体育改变了这里的面貌。在体育行业复工复产的关键时期，白沙村的“体育兴村”之路带给人的启迪自然也就显得意味深长。

生活中不能没有体育，而体育不会凭空而来。无论是闻名遐迩的绍兴还是名声渐响的江山，都是有着深厚体育基因的地方。也正是体育氛围的孕育与养成，让这些地方率先吹响了体育复工复产的号角。用体育点亮生活，让生活因体育而多彩，一切延续传统、开创全新局面的努力，相信都会收获更多、更大的成果。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 14 版）