把握时代要求 恪守责任担当

爱国主义历来是中华民族团结奋斗的一面旗帜，在团结和凝聚中华儿女应对风云变幻的风险挑战中显示出强大的中国精神、中国力量。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视爱国主义教育，习近平总书记立足新时代历史方位，就大力弘扬伟大爱国主义精神，发表一系列重要讲话，作出一系列重要论述，系统阐释了新时代爱国主义的重大意义、基本内涵、目标任务，为我们做好工作指明了前进方向，提供了根本遵循。去年底新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视疫情防控工作，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，举国上下众志成城，海内外同胞同舟共济，爱国主义、集体主义、社会主义精神广为弘扬，迸发出万众一心、共度时艰的民族凝聚力、向心力，疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，充分展现中国力量、中国精神、中国效率。可以说，防控新冠肺炎疫情的历程正是对新时代爱国主义精神最鲜活、最有说服力的注脚，更加坚定了全国人民排除一切艰难险阻、走中国特色社会主义道路、立足世界民族之林的信心和决心。

《新时代爱国主义教育实施纲要》（以下简称《纲要》），深入贯彻习近平总书记关于新时代爱国主义教育的重要论述，系统总结长期以来特别是党的十八大以来爱国主义教育成功实践经验，着眼实现中华民族伟大复兴的中国梦，对新时代爱国主义教育作出顶层设计，指明方向路径，强化机制保障，是新时代爱国主义教育的行动纲领和实践指南，进一步坚定了“四个自信”，凸显了“中国之治”的鲜明特色。贯彻落实好《纲要》，对于振奋民族精神、凝聚奋进力量，决胜全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重大意义。我们将提高政治站位，牢记使命任务，以贯彻落实《纲要》为契机，讲好新时代爱国主义的“福建故事”，为坚持高质量发展落实赶超、奋力推进新时代新福建建设提供更加有力的思想保证、文化支撑和精神力量。

一、深刻把握爱党爱国爱社会主义高度统一这个本质要求，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终

爱国主义具有鲜明的意识形态属性。习近平总书记强调：“祖国的命运和党的命运、社会主义的命运是密不可分的。只有坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一，爱国主义才是鲜活的、真实的，这是当代中国爱国主义精神最重要的体现。”加强新时代爱国主义教育，就是要紧紧围绕“两个巩固”的根本任务，深刻把握爱党爱国爱社会主义高度统一这个本质要求，把习近平新时代中国特色社会主义思想这一当代中国马克思主义、21世纪马克思主义学习好、宣传好、贯彻好，引导人们增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

习近平总书记在福建工作17年半，创造了一系列具有战略性前瞻性的创新理念和生动实践，是爱国主义教育的独特资源和宝贵教材。福建省要充分发挥优势，大力加强中国特色社会主义和中国梦宣传教育，以坚定的理想信念，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、落地生根，筑牢精神之基，不断推动学习往深里走、往心里走、往实里走。要把《摆脱贫困》和《习近平在厦门》《习近平在宁德》《习近平在福州》等采访实录作为生动教材，加强习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神和在福建工作期间的探索实践、创新理念的理论研究和宣传。当前要聚焦全面决胜小康社会、决战脱贫攻坚，深入学习传承弘扬习近平总书记“决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众”的人民情怀，引导广大干部群众将爱国情、强国志转化为主动投身脱贫攻坚和乡村振兴的实际行动，确保高质量全面完成脱贫攻坚目标任务。要推动建立党委（党组）理论中心组学习巡听旁听机制，办好《中国正在说》大型电视公开课，广泛组织开展“学习故事”主题宣讲等活动，持续兴起“大学习”热潮。要充分发挥福建红色圣地的资源优势，深入贯彻落实习近平总书记关于革命老区和传承红色基因的重要论述，加强革命传统教育和理想信念教育，大力实施红色文化保护、传承和弘扬工程，大力弘扬古田会议精神，推进长征国家文化公园规划建设，着力创作推出《松毛岭保卫战》《绝密使命》《红色摇篮》等红色文艺精品，进一步打响福建红色文化品牌，把学习教育成果转化为爱国报国的实际行动。

二、牢牢聚焦维护祖国统一和民族团结这个着力点，推进中华民族共同体意识深入人心

国家统一和民族团结是中华民族的根本利益所在。加强新时代爱国主义教育，就是要聚焦维护祖国统一和民族团结这个着力点，引导人们不断增强“五个认同”，坚决维护国家主权安全和发展利益，旗帜鲜明地反对分裂国家和破坏民族团结的图谋和言行，为实现民族伟大复兴、推进祖国和平统一而共同奋斗。

福建地处东南沿海，特殊的地理位置和人文资源，赋予福建服务祖国和平统一大业的重要职责使命。福建与台湾隔海相望，80%以上台湾同胞的祖籍在福建；福建是全国第二大侨乡，现有海外闽籍华侨华人1580多万，分布于188个国家和地区。习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时，要求福建要探索海峡两岸融合发展新路，努力把福建建成台胞台企登陆的第一家园，这为福建发展带来难得机遇，指明了前进方向。我们要认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，切实承担起中央赋予福建的重大特殊政治使命、政治责任。要深入实施亲情乡情延续工程和两岸重大交流合作项目，用好海峡论坛、国学论坛、文博会、图交会等交流品牌，不断增进两岸同胞的情感认同与精神维系。要深化两岸民间基层交流，举办“两马同春闹元宵”、郑成功收复台湾纪念大会、闽台对渡文化节、湄洲妈祖文化旅游节等两岸乡亲民俗文化交流活动，积极增进两岸人员正常往来。要积极拓展闽台港澳青年交流合作，办好海峡青年论坛、海峡青年节、闽港澳大学生夏令营等活动，支持台湾各类人才来闽实习就业创业，扩大对台招生规模，不断增强港澳台青少年的民族向心力和国家认同感。要加快推进闽台民生工程合作，在实现金门同胞“两岸一家亲、共饮一江水”的基础上，继续推进金门、马祖同福建沿海地区基础设施的互联互通，深化两岸行业标准共通，加快“闽台合作窗口”平潭综合实验区的开放开发，努力将福建建成台胞台企登陆的第一家园。要发挥闽籍侨胞融通中外的优势，实施中餐繁荣计划，建成闽侨文化中心、海外文化驿站等重要阵地，大力弘扬爱国爱乡传统，合力绘就中华民族“同心圆”。

三、突出实现中华民族伟大复兴的中国梦这个鲜明主题，大力培养担当民族复兴大任的时代新人

《纲要》强调要坚持把实现民族复兴中国梦作为鲜明主题。实现伟大梦想归根到底要靠人，“培养担当民族复兴大任的时代新人”是新时代爱国主义教育的出发点和落脚点。这就要求我们紧紧围绕主题，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主线，大力培养担当民族复兴大任的时代新人，使之成为深怀爱国情、践行报国志、担当历史使命、创造历史伟业的社会主义建设者和接班人。

福建自古就是海上丝绸之路的重要起点，是我国最早实行改革开放的省份之一，改革开放以来形成了“数字福建”“生态省建设”“闽宁协作扶贫开发”“晋江经验”“精神文明创建”“集体林权制度改革”等系列开创性实践成果。要充分利用这些成果，引导人们自觉增强改革创新意识、增强开放意识，使改革创新成为新时代爱国主义鲜明价值导向，为新时代新福建建设提供强大精神支撑。要结合治理体系和治理能力现代化建设，推动社会主义核心价值观入法入规，融入社会日常生活和社会治理实践，转化为人们普遍的道德追求。要以青少年为重点，着力抓好青少年理想信念教育，广泛开展“我与祖国共奋进”“学习新思想，做好接班人”“新时代新青年新作为”“红色基因代代传”“重走革命旧址、探访前辈心声”等爱国主义主题教育活动，依托福建易班网等思政工作品牌，实施爱国主义教育基地“上网工程”，营造有利于青少年成长的良好社会氛围和环境。要坚持以先进典型为示范，大力宣传民族英雄郑成功、林则徐、爱国侨领陈嘉庚等爱国先贤，大力宣传林巧稚、谷文昌、陈景润、廖俊波、吕榕麟、黄志丽、陈清洲、杨春等“时代楷模”“最美奋斗者”，做亮“最美人物”推选活动品牌，举办“奋斗的我，最美的国”新时代先进人物进机关、进企业、进农村、进社区、进校园、进军营、进网络活动， 用爱党爱国的信念之美、恪尽职守的敬业之美、追求卓越的拼搏之美、奉献社会的心灵之美，展示当代八闽儿女的良好精神风貌和崇高道德追求，引导人们崇尚英雄、学习英雄，争当新时代的奋斗者和追梦人。

（作者为福建省委常委、宣传部长）

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 11 版）