日官房长官称停业与补偿应配套 支持修改新冠特措法

中新网7月19日电 据日本共同社报道，7月19日，日本官房长官菅义伟称，为了就新冠病毒对策强化中央和地方政府权限，有必要修改新冠特别措施法。他还表示，要推进基于针对酒吧等餐饮店的《风俗营业法》，实施入内检查，并称“将以警察参与的形式严格执行”。

据报道，在一档节目中，前大阪市长桥下彻表示，地方政府没有要求停业相关的权限和补偿财源，提出“希望制定中央和地方能行动的法律”。菅义伟明确回应称，“认为需要新的法律”。他还说，现阶段作为酒吧等夜晚闹市区对策，“有必要坚决实施”入内检查。

菅义伟就中央和地方政府的关系强调：“针对疫情整体的基本方针，应由中央出示。责任在于政府。”对于此前他把感染者增加称作“东京问题”的言论，菅义伟解释称：“因为东京都感染者增加较为突出”。他还提及，疫情再次扩大后，东京都才开始确保供轻症感染者疗养的酒店，告诫称“这是没有采取对策的都政府的问题”。

当被问及如何看待东京23区的保健所运营方式时，菅义伟主张称：“某种意义上来说，权限不清不楚。这是重新审视特别区本身的好机会。”

报道称，围绕修改特措法，7月9日，经济再生担当相西村康稔在参院内阁委员会会议上答辩称，正在梳理论点。在大阪市的闹市区Minami，已对酒吧等实施入内检查，并确认是否贯彻防疫措施。政府相关人士称：“东京都的闹市区也计划实施。”