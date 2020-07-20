北京经开区启动疫情防控常态化环境检测试点工作

为做好常态化疫情防控工作，7月14日，经开区复工复产防控组牵头启动疫情防控常态化环境检测试点工作，在低风险区域环境下，通过对重点企业、重点场所开展环境公共卫生风险综合分析评估，科学、合理地开展公共卫生环境常态化检测工作，及时预警疫情风险，保障群众安全需求，有序推进企业复工复产。

此次试点是通过梳理本辖区内企事业单位性质、规模、人员流动情况等，研判疫情常态防控下企事业单位可能存在的风险，有针对性地开展环境检测工作，原则上按照每日一次的检测频率进行。试点期间，将对园区楼宇、规上工业企业、餐饮、超市、酒店、“九小”场所进行单独检测。

疫情防控常态化环境检测试点工作按照采样、取样、检测及形成报告的流程进行。采样原则上以企业自行采样为主，推荐采样范围为电梯按钮、公共洗手间、门把手等有人员密集接触、存在潜在风险的位置，按照培训要求，在每日消杀前完成采样工作，并完成条码粘贴等工作。

7月16日复工复产防控组牵头，金豪制药和安诺优达2家企业提供检测技术支持，开展核酸环境检测试点工作，目前已完成区内50家单位的环境检测试点工作，根据工作计划，下一步将继续扩大环境检测范围。（融媒体中心记者 方针）