医改十年：居民就医负担逐步减轻

本报北京7月19日电 （记者白剑峰）中国医学科学院日前举行《中国医改发展报告（2020）》发布会。报告指出，新医改实施10年来，我国居民健康水平不断提高，人均预期寿命从2009年的74.8岁提高到2019年的77.3岁，孕产妇死亡率从31.9/10万下降到17.8/10万，婴儿死亡率从13.8‰下降到5.6‰，主要健康指标优于中高收入国家平均水平。健康服务的可及性、公平性逐步改善，居民就医负担有效减轻，个人卫生支出占卫生总费用的比例由2009年的37.5%降至2019年的28.4%。

2009年3月，新一轮医药卫生体制改革启航，在药品集中采购使用、紧密型医联体建设、建立现代医院管理制度等重点领域和关键环节集中发力，精准施策，协调联动。

分级诊疗是新医改以来推行的一项重大制度，推进医联体建设、开展家庭医生签约服务和远程医疗是推进分级诊疗的三个主要抓手。截至2018年底，全国共开展签约服务的家庭医生团队38.2万个，重点人群家庭医生签约覆盖3.2亿人，覆盖率达71.3%。截至2018年底，开展远程医疗服务的三级公立医院1452家，二级公立医院2746家。

公立医院改革是医改的重中之重、难中之难。2019年，各级政府完善投入政策，助推公立医院建立科学合理的补偿机制。2018年，公立医院来自各类医保基金的收入达到12339亿元，占公立医院医疗收入的51.5%。2019年，全国公立医院巩固取消以药补医成果，在全方位降低药品价格基础上，推动耗材加成改革，动态调整医疗服务价格，理顺比价关系，充分体现劳务价值，优化收入结构，有力地推动了改革向纵深发展。截至2019年8月，我国取消医用耗材加成的医院已超过7000家。

全民医保制度建设稳步推进，医保管理体系逐步健全。我国建立起覆盖全民的基本医疗保障制度，实现了保障范围从部分人群到全部人群、保障方式从单一制度到多层保障的转变，城乡居民大病保障水平不断提升。2019年12月，启动全国统一跨省异地就医备案服务试点工作，首批试点14个统筹区，探索全国统一的备案材料清单和个人承诺制度，进一步方便了职工医保和城乡居民医保四类人群异地就医。异地就医结算由住院延伸到门诊，医保公共服务能力不断提升。

坚持预防为主、医防融合，推进公共卫生服务均等化。中央和地方政府共同出资，向全民免费提供基本公共卫生服务，包括疫苗接种、慢性病管理、健康教育与健康促进等，使预防、治疗、康复等有机衔接，融合发展，形成全社会落实预防为主理念的体系框架。人均基本公共卫生服务经费补助标准从2009年的15元提高到2019年的69元；基本公共卫生服务从2009年的9项扩展到2019年的14项。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 02 版）