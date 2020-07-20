农业农村部：暂未发现海参养殖过程违法违规使用投入品

人民网北京7月19日电 据农业农村部官方网站消息，7月16日，央视“315晚会”曝光山东即墨海参养殖业户在养殖前清理池塘时违规使用敌敌畏和个别农资店无证经营兽药等问题。农业农村部、山东省委省政府随即做出部署安排，山东省农业农村厅连夜行动，会同当地有关部门第一时间对违规使用农药清理养殖池塘、无证经营兽药等行为进行现场勘查，调查取证，并印发了《关于针对“315”晚会曝光问题全面开展海参养殖排查整治的紧急通知》，部署开展整治行动。

即刻，农业农村部派出工作组，赴山东指导后续查处工作。当地农业农村主管部门依法对违法销售土霉素原料药、养殖前清理池塘过程中违规使用敌敌畏的三名涉案当事人做出行政处罚决定。即墨区纪委对区自然资源局、农业农村局、田横镇分管负责人等5名领导干部立案调查。山东省农业农村厅成立“315”晚会曝光问题全面开展海参养殖排查整治工作组，分赴各市指导开展现场排查。在农业农村部工作组指导下，山东省农业农村厅和当地有关部门对事发基地水体、底泥、海参进行了取样检测，抽检的66批次样品均未检出敌敌畏成分。在此基础上，已组织对全省海参养殖主体开展拉网式排查，进一步扩大对海参养殖池塘的水体、底泥、存养海参抽样检测范围，一旦发现养殖海参不符合农产品质量安全标准的，立即依法封存、销毁养殖产品，并对养殖环境进行净化处理。

山东省将进一步完善海参养殖主体名录，加大海参产品风险监测力度，坚持专项监测和常态化监测相配套，发现问题立即依法依规处理。对达不到安全标准的养殖场和非法业户坚决予以取缔。截至目前，已排查海参养殖业户1257家，暂未发现在养殖过程中违法违规使用投入品问题。山东省及沿海地方有关部门将及时受理社会举报，调查情况和依法查处情况及时发布。