高风险地区抵港人士登机前须出示新冠病毒检测阴性证明

新华社香港7月18日电（记者朱宇轩）香港特区政府18日表示，抵港前14日内曾在孟加拉国、印度、印度尼西亚、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾及南非停留的人士，登机前须出示新冠病毒检测阴性证明。该措施25日正式生效。

特区政府当日发表声明，指6月20日至7月17日期间，香港新增234例输入个案。特区政府食物及卫生局发言人表示，随着疫情的变化和发展，考虑到检疫、隔离设施有限以及最新的公共卫生风险评估，特区政府认为需要对高风险地区抵港人士采取措施，以减低他们为香港带来的卫生风险。

声明表示，包含孟加拉国在内的7个国家的抵港人士须在飞机起飞前72小时内进行病毒检测；进行病毒检测的机构须获当地政府承认，并向香港特区政府提供相关证明文件；到港后须进行新冠病毒检测，如果结果呈阳性，相关人士将被送往医院接受治疗；如果检测结果呈阴性，相关人士须完成14日强制隔离。

此外，载有高风险地区抵港人士的飞机运营方在飞机抵达香港之前，须向特区政府卫生署提交文件，以确认每名相关到港者在办理登机手续前，已出示相关证明文件。

上述措施7月25日正式生效。如果违反相关措施，抵港人士最高可判处罚款1万港元及监禁6个月；相关交通工具运营方最高可判处罚款5万港元及监禁6个月。

声明表示，在香港转机过境的人士及部分豁免强制检疫的人士将不受影响。