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北京海淀区永定路街道：多措并举做好封闭小区居民生活服务保障

2020年07月19日16:52 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月19日电（记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第156场新闻发布会上，海淀区永定路街道党工委书记杜宇介绍，新发地市场聚集性疫情发生后不久，海淀区玉泉东市场出现了确诊病例并波及周边社区。永定路街道党工委、办事处认真履行“四方责任”，落实好对玉泉东市场周边9个社区实行封闭管控的要求，同时多措并举做好封闭小区居民生活服务保障工作，最大限度满足居民日常生活需求，让疫情防控有力度、有速度，更有温度。

　　永定路街道成立了20个封闭小区战旗党支部。区委组织部组织全区30余家单位500余名区派干部深入到社区防控一线，和基层党员并肩作战。

　　在全区统一部署下，永定路街道安全有序组织核酸检测，累计完成近12万人的检测，实现了应检尽检。封控期间，海淀区120急救主动上门服务，为封控小区急危重症及意外受伤等患者接送就医，累计出车102次。街道成立封闭小区代购药品应急小分队，为封闭社区居民代买慢性病等常用药品。

(责编：许晓华、李轶群)


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