北京将深入开展20项健康北京行动

人民网北京7月19日电（记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第156场新闻发布会上，北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊介绍说，今年3月，健康北京行动推进委员会印发《健康北京行动（2020—2030年）》，明确提出深入开展20项健康北京行动。

这20项健康行动为：健康政策推进行动、工作体系加强行动、健康素养提升行动、合理膳食推广行动、全民健身普及行动、无烟环境营造行动、心理健康促进行动、慢性病防治行动、传染病防控行动、家庭健康母亲守护行动、老年健康促进行动、残疾人康复促进行动、校长推进健康行动、医务人员倡导健康行动、企业管理者推进健康行动、厨师促进健康行动、健康环境提升行动、安全出行保障行动、京津冀健康协同发展行动和全球健康治理参与行动。每一项行动均设定了2022年和2030年目标。围绕20项健康行动，已制定80项工作措施和行动任务，推进115项行动指标落实。