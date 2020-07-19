热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京将深入开展20项健康北京行动

2020年07月19日16:48 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月19日电（记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第156场新闻发布会上，北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊介绍说，今年3月，健康北京行动推进委员会印发《健康北京行动（2020—2030年）》，明确提出深入开展20项健康北京行动。

　　这20项健康行动为：健康政策推进行动、工作体系加强行动、健康素养提升行动、合理膳食推广行动、全民健身普及行动、无烟环境营造行动、心理健康促进行动、慢性病防治行动、传染病防控行动、家庭健康母亲守护行动、老年健康促进行动、残疾人康复促进行动、校长推进健康行动、医务人员倡导健康行动、企业管理者推进健康行动、厨师促进健康行动、健康环境提升行动、安全出行保障行动、京津冀健康协同发展行动和全球健康治理参与行动。每一项行动均设定了2022年和2030年目标。围绕20项健康行动，已制定80项工作措施和行动任务，推进115项行动指标落实。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn