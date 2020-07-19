乌鲁木齐市启动稳价保供工作 “米袋子”“菜篮子”有保障

人民网乌鲁木齐7月18日电（马亮 陈新辉）“目前，乌鲁木齐市场供应充足，价格平稳。同时，我市应急储备充分，完全能够满足市场供应。”乌鲁木齐市商务局局长闫峻说。

7月17日，在米东区长山子镇上梁头村，米东区农业农村局驻村工作队的爱心服务车，为居民送去粮油等生活必需品。宋建华 摄

18日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍疫情和防控工作情况。稳价保供工作事关广大市民的“米袋子”“菜篮子”，乌鲁木齐市启动了《乌鲁木齐市重要生活必需品市场供应应急预案》，综合各渠道检测，采取市（区）联动，引导销售企业全力做好市场保障供应。

为确保乌鲁木齐市稳价保供工作落实到位，现已组建8个工作小组，抽调专人分别负责肉类、蔬菜、粮油副食供应和电商物流、监督检查等各项工作，协调推进全市供应保障工作。同时，加强供应点等人员密集场所疫情防控和供应保障情况监督检查，做好购物分流、体温检测、通风消毒等疫情防控工作；启动疫情防控应急物资及人员运输管理，加强物流组织和促进线上线下有机结合，支持电商物流配送企业提高配送能力；引导企业在符合防疫要求前提下，采取无接触配送方式，保障物流配送渠道畅通。

7月17日，在安居北路东四巷，南湖西路社区工作人员普建华对道路进行消毒。蒋晓 摄

据介绍，7月16日乌鲁木齐市及时启动了生活必需品保供包联工作机制，发挥社区作用，以社区蔬菜副食品直销点和小区内超市、各类小商店、小菜店、便利店等为支撑，变“保”为“供”，变“保”为“包”，通过集中配送、特殊配送的方式，为小区居民提供充足的蔬菜、粮食、肉蛋奶等重要生活必需品，保证居民基本生活。

在物资保障方面，全力做好防护消毒用品、医疗药品器械等疫情防控物资的生产、调运、储备、供给工作，确保医疗设备和应急物资保障充足。在水、电、气等与生产生活密切相关的城市运行保障供应上，通过加强值班值守和应急处置，确保城市正常运行。与市市场监督管理局强化市场监管，严厉打击哄抬物价、囤积居奇、造假售假等违法犯罪和扰乱社会治安的行为，保证物资供应充足、价格稳定。

与此同时，密切监测全市重要商品市场供求和价格变化，防止肉、菜、粮油供应出现较大波动为重点，适时启动粮油肉菜应急储备投放工作。