中国医学科学院肿瘤医院：新冠肺炎疫情发生以来 在线问诊免费服务患者1.5万人次

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国医学科学院肿瘤医院党委书记、副院长张勇介绍，新冠肺炎疫情发生以来，医院克服困难，做好疫情期间患者救治。截至7月17日，医院今年累计完成门诊量22.4万人次，实现了医务人员和就诊患者零感染。在线问诊免费服务患者1.5万人次。

肿瘤患者普遍免疫力较低，一旦感染新型冠状病毒，与健康人群相比，感染后的重症率、病亡率更高。肿瘤医院采取多项措施，尽最大可能满足患者的就医需求。医院进一步拓展了预约挂号渠道，合理调配内科等紧缺科室的号源及专家出诊时间，在保证用药安全的前提下为患者提供三个月长期处方服务，避免患者多次往返医院。对于急危重症患者，制定了疫情防控及急危重症患者诊疗方案，适当扩大留观区域及治疗区域，平均每天有100人次急危重症患者及时获得治疗。对于常规治疗患者，医院在严格筛查的基础上做到“一患一策”，正常开展门诊放化疗，逐步扩大收治量，疫情发生以来累计收治放化疗患者近3万人次，确保患者得到持续诊疗。此外，医院还在官方网站上开通“在线问诊”功能，组织临床专家为患者提供免费在线咨询服务，累计服务量达1.5万人次。同时，利用远程会诊中心，为外地不便来京的患者提供了远程诊疗服务。

医科院肿瘤医院不设发热门诊，此前没有新型冠状病毒核酸检测能力。疫情发生后，医院迅速行动及时配备检测场地、检测设施和检测人员，第一时间取得核酸检测资质，检测能力从无到有，目前的检测能力可以满足应检尽检的肿瘤患者及家属筛查需求。医院还派出10批共300余人次，组成核酸采样队进入社区开展核酸采样，共采集样本3.6万份。

（记者 贾晓宏 李祺瑶）