北京市上半年儿童免疫规划疫苗接种率达99.8%

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊介绍，新冠肺炎疫情发生以来，全市450家常规免疫规划门诊持续提供安全优质服务。截至6月底，全市儿童免疫规划疫苗接种211.8万人次，接种率为99.8%，总体接种率略高于去年同期（99.4%）的水平。

新冠肺炎疫情发生后，市疾控中心制定并发布了《新冠肺炎流行期间儿童预防接种防控指引》，指导市民疫情期间合理安排接种免疫规划疫苗时间，科学防护，降低疫情对预防接种的影响。全市各接种点按照统一要求，在坚持疫情防控不放松的前提下，优先安排国家免疫规划疫苗接种、补种及其他疫苗后续剂次接种，保障疫苗接种效果。全市450家常规免疫规划门诊在疫情期间没有中断服务，持续提供安全优质服务。

疫苗接种是预防传染病最有效、最经济的手段。2007年，本市在中小学生和60岁以上老年人中实施流感疫苗免费接种， 2018年又将65岁以上户籍老人纳入肺炎球菌疫苗免费接种对象。截至目前，本市纳入免疫规划的19种疫苗一共可以预防18种疾病。疫苗接种有效保护了市民的健康，也大大降低了本市传染病的发病率。截至2019年，全市已连续34年无脊髓灰质炎野毒病例发生，连续23年无白喉病例发生。全人群乙肝表面抗原流行率降至2.7%，25岁以下人群不到1%，为全国最好水平。麻疹、百日咳、新生儿破伤风、乙脑、流脑等疾病的发病率、死亡率均已降到历史最低水平。

市卫健委表示，今后本市将持续落实疫情常态化防控要求，加强疫苗接种场所的日常通风消毒、测温、验码、保持一米线等疫情防控措施，保障各接种点的环境安全。卫生健康部门建议市民可通过网络或电话等就近联系预防接种门诊预约接种，合理安排接种时段，避开人流高峰，减少人员聚集。

（记者 贾晓宏 李祺瑶）