本报北京7月18日电 当前，全国防汛进入“七下八上”阶段，多地发生洪涝地质灾害，防汛形势严峻。各地各方深入贯彻落实习近平总书记关于做好防汛救灾工作的重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署，始终把保障人民生命财产安全放在第一位，采取更加有力措施，切实做好防汛救灾各项工作。

国家防总18日发出通知，要求强化风险隐患排查和人员转移避险，坚决果断转移受威胁群众。应急管理部结合汛情灾情风险研判，已在长江中下游、太湖流域、淮河、松辽流域等7个重点区域19省（区、市）部署37架直升机，开展堤岸巡护、决口封堵、物料运输等救援任务。

面对严峻形势，各级党委和政府全面落实防汛救灾主体责任，加强组织领导和责任落实，抓实抓细防汛救灾各项措施。广大干部群众团结奋战，人民解放军指战员、武警官兵、公安干警和消防救援队伍指战员关键时刻发挥突击队作用，汇聚起战胜洪水的磅礴力量。（相关报道见第四版）

《 人民日报 》（ 2020年07月19日 01 版）