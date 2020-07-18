后疫情时代的大众健康论坛举办

7月17日下午，由 上海科学技术文献出版社，The Journal of Emergency Management and Disaster Communications（《应急管理与减灾传播》杂志，JEMDC），“达医晓护”医学传播智库联合举办的“后疫情时代的大众健康论坛”成功举办。数十位医学与传播学专家共同见证了JEMDC期刊编辑部的揭牌。论坛上，三家主办单位签署了战略合作框架协议。上海市科学技术协会党组书记，常务副主席马兴发出席论坛，并为JEMDC编辑部揭牌。

“达医晓护”是中国科协科普中国品牌，也是汇聚了全国医学专家的科技志愿者团队，在长期应急科普与医学传播工作的基础上，与世界科技出版公司，双世出版公司共同发起创办了JEMDC期刊，旨在加强卫生应急领域的学术研究与合作交流，并以医学领域的脆弱性及其影响因素为研究核心，探索医学应急管理学的学科建设。期刊主编是第二届“全国创新争先奖状”获得者王韬教授，国务院应急管理专家组组长闪淳昌和中国工程院院士钱旭红担任顾问，中国灾害防御协会秘书长唐豹担任名誉主编。

论坛上，还进行了《健康中国-家有名医》丛书的首发。该丛书由上海科学技术文献出版社精心打造，让大众在疫情后期更加关注基础疾病的治疗康复，提高机体免疫力，在这场战“疫”取得全面胜利的道路上多占得一些先机。本丛书由《肥胖症诊断与治疗》《名医指导合理用药》《名医教你看化验报告》等20册组成，总主编是王韬教授和李校堃院士。据上海科技文献出版社总编辑张树介绍，本丛书也是出版界推动复工复产和文化抗“疫”的一个重要举措。