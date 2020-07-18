涉疫情的公共场所重新开放后是否可放心前往？专家回应

涉疫情的公共场所重新开放需要哪些前提条件？恢复开放后，如何做好日常防控工作？大家是否可以放心前往？在17日下午召开的北京市第154场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，国家卫生健康委专家组专家、中国疾病预防控制中心应急中心副主任施国庆对此进行了回应。

施国庆表示，新冠病毒是一种只能在人及其宿主、或者中间宿主的活细胞中增殖的微生物，不会在外环境中自我复制和增殖，所以污染环境和物品中的病毒不会有数量上的增加，一旦死亡或被消毒剂灭活，就不会存在可以感染人的病毒。

“涉及疫情的公共场所，包括病人及感染者工作或者去过的场所，在病人和感染者已经全部隔离、污染的环境和物品进行了清理和彻底消毒处理后，经过消毒的效果评估是合格的，公共场所的环境就是安全的。”施国庆说，“相关的工作人员经过隔离医学观察及核酸检测，也没有发生感染，那么公共场所可以重新开放。恢复开放后，与其他类似的公共场所的日常防控是没有区别的，大家可以放心前往。”（记者 鲍聪颖）