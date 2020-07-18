黑龙江市场监管系统全面排查汉堡王等快餐门店 确保食品安全

人民网哈尔滨7月17日电 因受疫情影响，2020年中央电视台“3·15”晚会于7月16日20:00播出。针对晚会曝光的问题，黑龙江省市场监管局迅速启动应急响应机制，于7月16日当晚第一时间进行研究部署，要求各地高度重视，依据市场监管职责，开展集中检查，确定重点任务，明确责任分工，细化工作措施，加强组织领导，及时报送相关工作情况，确保各项工作取得实效。同时，各地12315热线和全国12315平台24小时值守，就央视“3·15”晚会曝光问题有关的投诉举报线索进行梳理，快速处置。

全省各地严格按照省局的部署和要求，迅速行动，立即在本辖区组织开展相关检查。

哈尔滨市对晚会曝光的汉堡王门店存在食品安全相关问题，立即对辖区内汉堡王门店进行了检查，未发现相关问题。同时，执法人员督促汉堡王门店进一步规范各项操作，切实落实好食品安全主体责任，确保食品安全。

齐齐哈尔市要求各县（市、区）畅通投诉举报渠道、及时解决消费者诉求。针对晚会曝光汉堡王篡改面包日期一事，立即对辖区内汉堡王进行全面检查。目前只有建华区万达汉堡王属于加盟连锁店，富裕县、拜泉县、碾子山区内为同名店，已对其进行全面检查，未发现有违法违规及经营不合格食品等问题。

鸡西市对全市汉堡王等西式快餐类餐饮单位进行全覆盖排查，重点检查食品进货台账、报废记录、食品保质期、检查进货查验和过期食品的处置记录等食品加工操作行为。鸡西市辖区内只有一家汉堡王门店，暂未发现使用过期、更正日期食品及曝光的违规操作行为。截至目前，鸡西市各县（市、区）市场监管局共出动检查执法人员75余人次，共排查11家汉堡类西式快餐类食品店。

双鸭山市集中对曝光问题进行整治，组织抽检海参样品，排查非法添加；优化投诉流程，保障消费者合法权益；聚焦监测重点，优化广告发布环境。据统计，共接收投诉2件，举报1件，咨询18件；共监测互联网广告1171条、移动端广告1088条、户外19块，无违法广告。

七台河市执法人员先后来到位于新兴区七星花园小区和北山步行街小区汉堡店，对面包上的日期标签、食品出库解冻记录、食品到期是否存在立刻丢弃等情况进行了专项检查。检查中，执法人员要求经营户要严格落实食品安全各项管理制度，做好制作过程、污染防范、检验检测、运输配送、供餐场所等风险点防控工作；要严格落实生产加工区、就餐区消毒保洁工作，确保食品安全。截至目前未发现相关问题。

绥化市针对曝光的汉堡王食品安全问题，立即成立检查组，部署开展全市汉堡经营单位专项检查，重点检查否存在使用过期原料加工制作食品，是否存在篡改食品标签等违法违规行为。截至目前未发现相关问题。

大兴安岭地区成立工作组就曝光问题在全区开展集中排查，重点对海参销售场所、毛巾制品、德克士等进行突击检查，严防不合格产品在本地区生产、销售。保持12315热线24小时畅通，加强对一年以来12315投诉举报信息数据的再分析再研判，切实维护消费者合法权益，营造良好消费环境。

省市场监管局要求全省各级市场监管部门要坚决落实“四个最严”要求，坚持问题导向，举一反三，全面做好排查工作，进一步强化主体责任落实，切实抓好源头管控，着力做好常态化疫情防控下的市场监管工作。（杨雪楠、纪祥勇）