国务院联防联控机制联络组离鄂返京

新华社武汉7月17日电 按照中央政治局常委会会议部署和中央应对疫情工作领导小组安排，由国务院办公厅、国家发改委、教育部、工信部、民政部、交通运输部、文化和旅游部、国家卫健委等部门同志组成的国务院联防联控机制联络组5月4日进驻武汉，加强对湖北省和武汉市疫情防控后续工作的指导支持，推动复工复产及中央支持湖北发展一揽子政策的落实。

在鄂期间，联络组深入贯彻习近平总书记和党中央决策部署，继续发扬中央指导组在汉时的战“疫”精神和优良作风，与湖北省、武汉市一起研究、统筹推进疫情防控和经济社会发展。两个半月里，联络组先后深入武汉市和其他市州的近200家医院、社区、隔离点、企业、学校、交通场站、商超等调研指导工作，召开、承办会议和活动70多场，协调整改防控问题，推动复工复产复市复学，落实党中央、国务院支持湖北发展一揽子政策落地见效。

在疫情防控方面，一是继续完善社区防控措施，筑牢社会面防控基石；二是推动扩大核酸检测范围，摸清人群感染病毒底数，进一步降低了传播风险；三是建立无症状感染者复核制度，施行分类管理，让全国人民放心；四是加强医院发热门诊设置管理，扩大“哨卡”监测，坚决防止医院感染；五是做好治愈患者康复和心理疏导，帮助治愈患者更好融入社会，恢复正常生活；六是提前抓好秋冬季疫情防控准备、落实“四方责任”和“五有三严”要求，一旦遭遇疫情，做到“敢出手、出准手、下狠手”，坚决防范疫情反弹。

在推动经济社会发展方面，认真落实好习近平总书记关于“在湖北最艰难的时期搭把手、拉一把”的重要指示精神，统筹推进中央支持湖北发展一揽子政策，推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务，围绕重点领域、支柱产业，积极协调解决政策落实过程中的难点堵点问题。一是以推动落实金融支持政策为切入点，会同湖北省组织有关部门、金融机构、协会和大中小微企业建立工作专班，并与国家有关部委对接沟通，提出金融机构让利惠企的具体措施。二是会同湖北省、教育部共同启动实施促就业“职业教育赋能提质专项行动计划”，对湖北省高校应届毕业生、退役军人、农民工等100万有就业需求的群体进行大规模免费职业技能教育培训，提升就业创业能力，举办80场线上视频对接会，促进校企对接1190余场，并于7月14日在教育部的支持下与湖北省一起召开了全省就业技能培训启动大会，确保100万有就业需求和接受培训意愿的人，“一个不能少”进入校园进行职业技能培训。三是全力支持湖北省做好困难群众、特殊群体兜底保障工作。采取召开产销对接会、网上带货等形式推进工业、交通、文化、旅游等各产业复工复产，加快恢复发展。同时，联络组重视加强队伍建设，建立健全规章制度，严肃工作纪律，以过硬作风和扎实工作，为完成中央赋予的使命任务提供坚强保障。

目前，湖北省、武汉市疫情防控工作不断巩固稳定，经济社会发展指标持续向好，生产生活秩序基本恢复到正常状态。经批准，国务院联防联控机制联络组于7月17日离鄂返京。

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 06 版）