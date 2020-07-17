抓好疫情防控 护航中考安全顺利

2020年北京中考今日启幕。这是继高考之后对首都疫情防控工作的又一次大考。我们要在护航高考的经验基础上，全力保障中考安全顺利进行。

中考不仅是考生家庭的大事，也是全市的年度大事之一。受疫情影响，今年的中考已推迟近一个月。全市7.7万余名考生，人数较高考增加了近6成，出于防疫工作考虑，中考考场同样降低了人员密度，因此今年的考点数量明显多于去年，其中有部分学校是首次承担中考考点任务。同时，当下正值北京主汛期，对考生赴考、试卷安全及考试组织实施都提出了更高的要求。多重因素叠加，让今年的中考显得格外特殊，既是考生的学业大考，更是北京的防疫大考、组织大考。

历经艰苦奋战，北京已成功实现疫情可防可控可预期，高考防控也以“零失误”安全平稳顺利完成。持续向好的战局，证明精准防控科学有效，服务保障好高考，也为我们在常态化防控下组织大规模集体性活动积累了经验、增强了信心。在延续成熟做法的基础上，北京针对中考制定了一套充分的防控方案：做好考生和考试工作人员健康全面摸排，“一类一策”做好特殊考生的考试安排；参照高考考场防疫标准不降低，考场布置更加细致温馨；每考区设置备用考点校，各考点校增设来自卫健部门的副主考，选派“技术顾问”一对一指导新考点校做好工作……种种措施周密精细、有力度有温度，都旨在营造一个“安全、静心、畅通”的考试环境，让考生安心，让家长放心。

防控方案已经就位，重中之重就是以更高标准、更严要求抓好落实，让各项举措化作最强保障。作为主战场，各考点校要打好主动仗，提前对场所、通道、卫生间、水房和桌椅彻底清洁消杀，特别是上下午考试之间，进行预防性消毒。把好入口关，加强考生和考试工作人员入场的体温检测。同时，确保防汛物资储备充足，及时关注气象信息，随时准备应对各种突发情况。广大考生要自觉遵守考点要求，考试期间全程佩戴口罩。各位家长要积极配合交通管控，避免送考、候考扎堆聚集。各部门严防死守、尽心尽责全方位服务保障，全社会“静音”“让路”尽可能提供支持，就能为炎炎夏日在考场上拼搏的考生创造最好的外部环境。

战疫还未到交卷时，每个人都必须继续当好答卷人。共同努力，护航中考，也是在进一步拓展战疫胜利的基本面。