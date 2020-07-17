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家务劳动代替体育锻炼？高血压患者运动时要注意这些问题

2020年07月17日10:36 来源：人民网-科普中国

高血压患者应坚持适量运动已成为人们的共识。运动可以降低血管阻力，减轻体重，缓解紧张情绪，对高血压患者的血压控制非常有利。《中国高血压患者教育指南》指出，适当增加生活中的体力活动有助于血压控制。

那么，在家进行家务劳动能否代替体育锻炼呢？

家务性体力活动是指家庭日常生活中的体力劳动，如做饭、洗衣服、打扫卫生、照看孩子和老人等。进行家务劳动时，在保证安全的前提下，可结合自身情况适当增加活动量，如洗碗时左右轮流做抬腿动作；淘米时左右手轮流进行，并有规律地转动肩部；上街购物、倒垃圾尽量利用走路、上下楼梯的机会，进行腿部锻炼等。

但是，从健身角度来看，劳动和运动是不同的概念。家务劳动虽然也在“动”，也能出汗，但却无法像体育锻炼那样改善心肺耐力、肌力、柔韧性等，并且家务劳动的热量消耗非常有限，主要是为了维持每天的热量摄入与消耗之间的平衡。所以对于高血压患者来说，并不能单纯靠做家务来锻炼身体。

通常情况下，能够使心率提高的有氧运动对心血管最为有益。如快走、慢跑、骑行、游泳、太极拳、广播体操、广场舞、爬楼梯、登山等，都是很好的有氧运动方式。

对于病情稳定的单纯性高血压患者，或合并糖尿病、肥胖、高脂血症的高血压患者，在血压水平不超过180/110mmHg的情况下，可以在专业的医师指导下坚持规律合理的运动。

但要注意，病情不稳定的高血压患者暂时不能运动。比如尚未控制的重度高血压（180/110mmHg以上），伴有急性症状的高血压，或合并不稳定心绞痛、心衰、严重心律失常、高血压脑病和视网膜病变，或伴有运动器官损伤，如关节炎、肌肉痛等，均不适宜运动。

除了选择合适的运动方式，保持合适的运动量同样重要。除了依靠专业的评估方法来确定外，运动量的大小还可以根据自己运动后的感觉来定。运动后食欲大增、睡眠好、神清气爽就是合适的运动量，反之，运动后疲惫、不舒服、没有食欲，可能就是运动过量了。

需要强调的是，合适的运动锻炼只能辅助治疗高血压，不能够代替药物，因而高血压患者在运动期间不可随意停药。若有疑问或者出现问题应及时与医师沟通，以便调整药物治疗或运动方案。

本文由国家心血管病中心基层高血压管理办公室医学负责人、副研究员张海波进行科学性把关。

中国医学科学院阜外医院供稿

(责编：许晓华、李轶群)


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