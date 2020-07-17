新疆维吾尔自治区党委常委（扩大）会议部署统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作

新疆维吾尔自治区党委常委（扩大）会议听取乌鲁木齐市疫情防控工作汇报，研究全疆经济运行工作，部署统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作

坚决克服麻痹思想慎终如始抓好常态化疫情防控

坚定不移贯彻新发展理念推动全疆经济高质量发展

陈全国主持会议

7月16日下午，新疆维吾尔自治区党委召开常委（扩大）会议，听取乌鲁木齐市疫情防控工作汇报，研究全疆经济运行工作，部署统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作。自治区党委书记陈全国主持会议。

会议通报了乌鲁木齐市新冠肺炎疫情情况。会议指出，乌鲁木齐市出现新增确诊病例和无症状感染者，再次给我们敲响了警钟。要坚决克服麻痹松懈思想，汲取教训、举一反三，慎终如始、毫不放松抓好常态化疫情防控，坚决维护好人民群众生命安全和身体健康。要抓好病例流调溯源，在现有密切接触者已全部落实医学观察措施基础上，进一步科学细致开展流行病学调查，加强确诊病例深度分析，确保不漏一人。要坚决切断传播渠道，聚焦重点人群、重点部位，采取最坚决、最果断、最严格的措施，做到应查尽查、应检尽检，坚决遏制疫情扩散蔓延。要严格落实防控措施，坚持和完善“外防输入、内防反弹”各项措施，加强人员进出疆管理和疆内流动人员疫情监测防控，全面加强人员密集场所管控，强化社区、农村网格化管理，扎实做好医院发热门诊筛查，织密疫情防控网络。要积极开展科学救治，调动优质资源，完善诊疗方案，优化诊疗流程，确保患者得到科学有效救治。要加强宣传教育引导，及时公布疫情，主动回应社会关切，加强科普宣传，引导各族人民群众做好科学防护。

会议听取了上半年全疆经济运行情况汇报。会议强调，做好下半年经济工作意义重大，各地各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话、重要指示精神和新时代党的治疆方略，紧扣全面建成小康社会目标任务，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚定信心决心、保持战略定力，积势蓄势谋势、识变求变应变，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，努力完成全年经济工作目标任务和“十三五”规划目标任务，确保全面建成小康社会。

一要全面落实“六稳”“六保”任务。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，不断增强经济发展韧性和潜能，实现量的合理增长和质的稳步提升。

二要千方百计稳定和扩大就业。坚持以就业为导向倒逼产业发展，突出抓好高校毕业生就业、农村富余劳动力转移就业、贫困群众等困难群体就业，积极搭建平台、多渠道促进就业创业。

三要充分激发各类市场主体活力。落实惠企政策、加强要素保障，推动各类企业协同并进、竞相发展，鼓励发展夜间经济，多措并举增强市场主体的发展信心和动力。

四要做大做强特色优势产业。把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优，推动农业提质增效、实现农业全产业链发展，加快工业转型升级、培育壮大产业优势，大力发展现代服务业、扩大服务供给和释放需求潜力。

五要坚决打好三大攻坚战。聚焦深度贫困，紧扣“两不愁三保障”，持续深化挂牌督战、问题整改、返贫监测、巩固成果，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接；牢固树立绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，努力建设美丽新疆；打好防范化解重大风险攻坚战，守住不发生系统性风险的底线。

六要深入挖掘投资消费外贸潜力。促进投资消费外贸协同发展、共同推进，加大招商引资力度，积极扩大有效投资，强化新型基础设施建设和新型城镇化建设，加强重大工程建设，不断提升投资质量和效益；深入实施扩大内需战略，完善政策措施，培育消费热点，推动消费提质扩容；扩大对外贸易，做活口岸经济，推动外贸外资优化升级。

七要加快推进丝绸之路经济带核心区建设。紧紧抓住国家实施“一带一路”建设、推进新一轮西部大开发重大战略机遇，充分发挥优势，扎实推进以“一港”“两区”“五大中心”“口岸经济带”为重点的核心区建设，努力构建全方位对内对外开放新格局。

八要用足用好各类政策。坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底，坚决贯彻落实国家宏观经济政策，用好党中央赋予新疆的特殊政策，推动政策形成合力、落实落地、产生效益。

九要加大力度深化关键性改革。全力抓好党中央部署的改革任务落地，积极推进重点领域和关键环节改革，持续深化“放管服”改革，优化营商环境，千方百计吸引各类企业来疆投资兴业。

十要充分发挥财税金融作用。充分发挥财税金融的支撑保障作用，落实中央积极的财政政策和稳健的货币政策，积极推进减税降费、减租降息，切实提高金融服务实体经济能力；牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，把有限的资金用在刀刃上、紧要处。

十一要大力保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，持续推进以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程，突出抓好重点群体就业，加强特殊困难群体兜底保障，切实增强各族群众获得感、幸福感、安全感。

十二要始终坚持统筹兼顾。慎终如始抓好疫情防控工作，坚决做到思想不懈怠、机制不改变、工作不放松；聚焦总目标、打好组合拳，确保社会大局持续和谐稳定；切实抓好安全生产、防灾减灾和防汛抗旱工作，为经济社会发展营造良好环境。

雪克来提 ·扎克尔、肖开提 ·依明、努尔兰 ·阿不都满金、王君正、李伟、艾尔肯 ·吐尼亚孜、田文、李邑飞、沙尔合提 ·阿汗等出席会议。

（姚彤 王兴瑞）