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7月17日起黑龙江核酸检测价格由135元降为109元

2020年07月17日08:34 来源：人民网-黑龙江频道

　　人民网哈尔滨7月16日电（苏靖刚）来自黑龙江省医疗保障局的消息，7月16日，省医疗保障局、省卫生健康委员会联合发布《关于进一步调整我省新型冠状病毒核酸测定项目价格的通知》（以下简称《通知》）。

　　《通知》要求，7月17日起，在哈尔滨市的中省直公立医疗机构新型冠状病毒（Covid-19）核酸测定价格由现行的135元调整至109元。鼓励医疗机构对复工复产复学等低风险人群集中大规模检测时，通过混检的方式降低成本从而进一步降低检测价格，促进黑龙江省复工复产复学有序开展，减轻检测费用负担。

　　在哈中省直公立医疗机构要严格执行新型冠状病毒核酸检测价格标准，按规定进行价格公示，杜绝自立项目收费、分解项目重复收费、变相提高标准收费、扩大收费范围、强制服务收费等违反价格管理规定的行为。各地可根据价格管理权限，参照在哈中省直公立医疗机构的价格标准，制定符合本地实际的新型冠状病毒核酸检测价格。

(责编：许晓华、李轶群)


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