五劳七伤泛指各种疾病和致病因素。五劳是指心、肝、脾、肺、肾五脏劳损；七伤是指喜、怒、悲、忧、恐、惊、思七情伤害。

在中医学里，“五劳”是指：久视，久卧，久坐，久立，久行这5种过劳病因素。《黄帝内经·素问·宣明五气篇》：“久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋，是谓五劳所伤。”“七伤”是指忧愁思虑伤心，大怒气逆伤肝，形寒饮冷伤肺，大饱伤脾，强力举重、久坐湿地伤肾，恐惧不节伤志，风雨寒暑伤形。

总的说来，这些均为诸虚百损之症。造成“五劳七伤”的原因很多，有的还与食品的“五味”、节令的“四时”甚至风向的方位有着密切的关系。所以中医养生认为，在养生时，要注意酸、甜、苦、辣、咸的适量摄入，切不可偏食；在生活起居上，要按季节的交替、冷暖，适时增减衣服，适当锻炼，顺乎自然。这些都是强身健体，预防“五劳七伤”的必要措施。欧阳修曾云：“以自然之道，养自然之身。”讲的就是这个道理。传说苏东坡给自己的饮食立下一条规矩：每顿酒量不过一蛊、 肉不过一碟。即使是款待贵宾，肉菜也不超过3种。东坡云：“守分以养福，宽胃以养气，省费以养财。” 如能长期坚持苏东坡的养生之道，又何惧“五劳七伤”呢？

人们经常用“五劳七伤”来形容人身体虚弱多病。其实，“五劳七伤”包含着丰富的内容，其形成因素也包含着多个方面。在人们的日常生活中，“五劳七伤”实际上是经常被人忽略的，所以才会“积劳成疾”。

五劳七伤所说的，都与生活中习惯有关，想要更好地保护身体，就要养成良好的习惯。平时若能适当地多做运动，可以给身体带来好的作用，改善血液循环和身体代谢，还能提高身体免疫力，对骨骼关节也会有保护效果，还可以有效控制体重。