暑假到了， 咋能让孩子动起来

疫情防控背景下的这个暑假，对孩子来说意味着什么？

别人家孩子不知道，对笔者家孩子来说，意味着无限上网、手机，意味着畅游短视频平台、玩遍新出的游戏。

看在眼里，急在心里，老这么下去，眼睛有近视的危险，肚子有继续加大的趋势。做工作吧，不听；来硬的吧，吵一架后我行我素。

以前暑假，给孩子报个足球班，或者夏令营啥的，虽然要花钱，但是孩子在集中管理的环境中，作息规律，运动有序，健健康康过个暑假，也值了。再不济，带着孩子去旅游、徒步、爬山，肯定不会把健康的阵地拱手让出，虚拟空间的快感必须用现实世界的乐趣抵消、盖住，方能把孩子从屏幕前拽回。

但是因为疫情，各种运动兴趣班不能开，去旅游怕冒额外的风险，只能继续宅在家里。正面的供给断了，电子终端上位的机会一下子加大了。

有朋友劝解，电子竞技也是体育运动，国家早就认可了，你这个当家长的应该更新观念。

确实，电子游戏跟围棋类似，不用挥汗如雨，不用锻炼肌肉，是纯智力的运动，被称为“用鼠标键盘进行的体育项目”。这个观念，咱也不是不能接受，但是，孩子正处于身体发育的阶段，天天闷在屋里抱着电脑打游戏，智力能不能上去看不出来，但体重、近视度数恐怕得噌噌地往上涨。

而且，任何一项体育竞技项目，都需要付出极大的努力。从这个角度来看，电子竞技和打篮球、踢足球一样，每天要经过长时间的训练。从家庭角度来看，孩子怎么样才算进行了大量的电子竞技训练？每天在电子屏幕前奋战10个小时就算是训练吗？需不需要请专门教练？专门教练在哪里能请到？怎么知道请的教练是有资质的、是靠谱的？

这些疑问不解决，就算是全世界都承认了电子竞技在竞技体育中的地位，对于家长来说，依然是个难以把握的事。因此，从这个角度看，电子竞技对于一般家庭来说，是有门槛的，没有专门的指导，那就成放任孩子打游戏了。年龄大一些的孩子可能还会以国家认可这一项目为理由当做自己玩游戏的挡箭牌，家长难以服其心，最终多半还是以吵一架告终。

所以，想让孩子动起来，拦路虎不是观念，而是各种配套设施和措施，包括场地、指导等软硬件。总之，疫情下的特殊暑假，孩子的户外运动如何保障、室内运动如何开展等问题，还需要大家一起来探讨，一起去摸索。嗯，希望别摸索太久。