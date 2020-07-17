当前，已进入防汛的关键时期。习近平总书记对进一步做好防汛救灾工作作出重要指示，强调“各级党委和政府要压实责任、勇于担当，各级领导干部要深入一线、靠前指挥”，“尽最大努力保障人民群众生命财产安全”。

汛情就是命令！有这样一群人，闻“汛”而动，向险而行。他们，是党员干部，在防汛救灾战场上守初心担使命，把“人民至上、生命至上”刻在防汛救灾第一线；他们，是人民子弟兵，哪里有需要，哪里就有他们冲锋在前、奋不顾身的身影；他们，是消防救援力量，以血肉之躯筑起洪水中的“安全岛”，风里雨里守护安宁；他们，是勇于担当的青年突击队员，是曾结伴跳广场舞的“阿姨团”，是两鬓斑白也要守圩的志愿者……他们，有大爱，最可爱。

众志成城，万众一心，这就是防汛抗洪最坚固的“堤”。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 10 版）