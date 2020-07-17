患难见真情 共同抗疫情

中国开展国际友好城市活动已有近半个世纪时间。新冠肺炎疫情防控期间，中外友城同舟共济、合作抗疫，相互捐赠医疗物资、进行专家视频连线，织就了广泛的互助网络。友城之间的真挚情谊和真诚互助，让各国民众的心贴得更近

武汉—大分

雪中送炭为武汉加油

2月初，位于日本九州东部的大分市街头举办了一场特殊的募捐活动。一些身着中式服装的当地青年表演了中国传统文化节目，在他们身旁，有人手捧写着“武汉加油”的募捐箱，向路人筹集捐款。活动现场还同时向市民销售当地产的蔬菜水果，所得收入部分用于为武汉购买口罩等抗疫物资。

现场留言板上写满了鼓励的话语，寄托着大分市民众对武汉人民的牵挂和祝福。“往年，大分都会举办中国春节的庆祝活动。今年，我们临时改为慈善募捐活动，为武汉市、为中国加油。”大分市市长佐藤树一郎介绍道。

如今，武汉早已恢复了往日的生产生活秩序，但疫情防控期间来自友城大分的深情厚谊，让武汉民众至今难以忘怀。

大分市的钢铁、石化等传统重工业较为发达。1974年，通过钢铁企业间的技术合作，武汉与大分正式建立友好交往。1979年，两市缔结友好城市关系，大分成为武汉的第一个国际友城。40多年来，两市在经贸、文教、体育、卫生、农业、旅游、环保等各领域展开了广泛的合作交流，成为两国友城交往的一个范例。

疫情防控期间，大分对武汉的情况十分关心，紧急制定了对武汉的支援措施。1月27日，佐藤树一郎向武汉致以慰问信函，并从大分防灾仓库中紧急调配一批口罩捐赠给武汉。包装箱上写着“武汉加油”的字样，向武汉人民传递鼓励。此后，大分又陆续向武汉捐赠了防护服及护目镜等物资。

大分市各界友好人士也纷纷以各种方式表达对武汉人民的关心与支持。96岁高龄的日本前首相、大分市市民村山富市录制视频，为武汉抗疫加油鼓劲。大分还专门设立了用于支援武汉抗疫的募捐箱。

青山一道，同担风雨。3月下旬，大分市开始出现新冠肺炎确诊病例，确诊人数不断增长。得知这个消息，武汉立即筹措了一批医用口罩等抗疫物资回赠给大分市。为表示对友城的感谢，大分市国际课课长渡边裕美特地用中文录制了一段视频。她表示：“在大分各医疗机构面临物资供应不足的情况下，武汉的援助是真正的雪中送炭。”

多年来，大分与武汉真诚交往，中国人民对外友好协会曾授予大分“对华友好城市交流合作奖”。大分已在武汉设立了办公室，不断推动日企来友城投资。相信未来两市的友好交往将不断深化。

扬州—布雷达

第一时间回应友城求助信息

“来自扬州市的抗疫物资跨越大陆，不仅给我们带来了克服困难的力量，也让我们对两座相隔万里的城市间紧紧相连的友谊更加充满信心。”4月底，荷兰南部城市布雷达市市长保罗·德普拉给扬州发来感谢函，字里行间真挚动情。

布雷达是江苏省的友好省北布拉邦省的重要城市，2009年与扬州缔结友好城市关系。多年来，两市在政府、民间等层面互访频繁，在园艺、农业食品产业、文化旅游等多领域开展合作。3月，随着新冠肺炎疫情开始在欧洲蔓延，布雷达的确诊病例数不断增加，防控形势日趋严峻。面对医疗物资紧缺的困境，3月中旬，布雷达向扬州紧急求助。

收到求助信息后，扬州第一时间筹备了一批医用外科口罩，万里驰援布雷达。在国际物流订单爆仓、多条航线暂时停航的情况下，扬州市相关部门多方协调沟通。短短两周左右时间，捐赠物资就顺利抵达布雷达，并由布雷达市政府转交当地医院，分发给一线抗疫人员。

来自友城的温暖情谊让德普拉难掩激动。他在社交媒体上晒出物资到达的图片，并配文“扬州与布雷达在一起——友城扬州向布雷达捐赠医疗物资”。布雷达市政府官网、当地电视媒体也对后续消息进行了大量报道。很多布雷达市民都在社交媒体上感谢中国民众在困难时期及时伸出援手。德普拉表示，疫情的考验彰显了布雷达与扬州的深厚友谊。

两市的友好合作始终在进行。当前，扬州正在有序推进2021年世界园艺博览会的筹备工作，并向布雷达提出了邀请。两座城市也正就有关海绵城市建设的技术研讨和项目合作积极沟通。两市还将互赠城市地标，这将成为两市民众友好情谊的重要象征。

成都—罗兹

中欧班列牵起抗疫情缘

“虽然相距遥远，我们的心却紧密相连！” 近日，成都向友好城市波兰罗兹市捐赠了一批医用口罩，帮助缓解当地医疗物资紧张的情况。罗兹市议会主席马钦·格拉舍夫斯基与市长汉娜·日丹诺维斯卡召开新闻发布会，向当地媒体展示了这批抗疫物资，并手持写着“谢谢”的纸板表达由衷的谢意。

中欧班列（成都）2013年开行，成为成都同欧洲多个城市物流联通的重要通道。中欧班列成都至罗兹线也在2013年正式开通，两座城市由此建立了紧密联系。

2015年，两市正式缔结友好城市关系。结好5年来，两市在经贸物流等领域的合作硕果累累。截至今年6月，中欧班列成都至罗兹线累计开行超2000列，发运17.6万标箱。

疫情防控期间，中欧班列为两座城市间的抗疫物资运输打通了“生命补给线”，牵起友城间的抗疫情缘。在国际航班数量减少、抗疫物资物流受阻的情况下，中欧班列成都至罗兹线根据实际需求加大运输频次，有力保障了国际物流供应链的畅通。在双方的共同努力下，满载抗疫物资的列车仅需12天就能抵达波兰，为两座友城携手抗击疫情提供有力支撑。

万里驰援的医疗防疫物资传递了两座友城共克时艰的决心和力量。来自成都的医用口罩被分配到了急需防护物资的养老院，罗兹城市官网、当地媒体都对此进行了广泛报道。日丹诺维斯卡市长向成都寄来感谢信，“中国友城的这批医疗物资捐赠不仅向我们提供了援助，更传递了一种鼓励。”

多年来，在中欧班列的推动下，罗兹已成为欧洲重要的交通物流枢纽，不仅有效带动了当地人员的就业，也让双方民众的心更加贴近。随着疫情形势趋缓，两市将进一步研究利用罗兹北站开展中欧班列换装及货物分拨集散，提高中欧班列换装效率，共同推进建设更加安全便利的智能化国际贸易运输链。

长沙—龟尾

患难与共 同担风雨

韩国东南部城市龟尾市是长沙市的“资深”友城，两市于1998年缔结了友好城市关系。龟尾是韩国内陆最大的电子工业城市和出口产业区，近年来同长沙市在科技领域的合作日益紧密。目前，长沙市相关部门和商务平台正与龟尾市国际交流部门密切沟通，积极推动有关机构在长沙入驻落地。

新冠肺炎疫情防控期间，两座城市以实际行动相互支援，共抗疫情。龟尾市政府和民众密切关注长沙的情况，以信函的方式给长沙民众送来关切和祝愿。在本国医用防护物资同样紧张的情况下，龟尾多方联系口罩经销商及生产企业，迅速安排航空物流将一批抗疫物资运往长沙，对长沙的疫情防控工作提供了有力支持。

3月，韩国疫情防控形势逐渐严峻，龟尾成为韩国疫情最为严重的地区之一，长沙人民同样牵挂在心。得知友城面临着各类防疫物资紧缺的困境，长沙迅速调配医用防疫物资，先后两次向龟尾进行捐赠。

看到满载着长沙人民的关怀与支持的防疫物资，龟尾市市长张世龙十分感动：“岁寒知松柏，患难见真情。长沙市送来的深情问候和防护用品，充分体现了雪中送炭的珍贵友情。”

（本报记者张慧中、李欣怡整理，通讯员张轩、高少乐、李毅、王静雅、孙建军、王燕玥）

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 17 版）