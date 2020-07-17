福建出台措施促进体育社会组织健康发展

本报福州7月16日电 （记者邵玉姿）日前，福建省出台《福建省关于促进体育社会组织健康发展的若干措施》，主要包括加强党的领导、优化登记程序、发挥体育总会职能、推进协会建设、壮大基层组织、推动融合发展、开展评估奖励、推进购买服务、探索建立孵化基地、鼓励举办赛事、加强人才培养、加大金融支持以及建立推进机制等13个方面内容。

壮大体育社会组织方面提出“鼓励和引导借助网络平台开展健身活动的自发性健身群体，加入或成立相应的体育社会组织。探索将公共体育场馆打造成扶持体育社会组织发展的孵化基地。获得免费低收费开放补助资金的各级公共体育场馆，应积极为同级体育协会提供办公场所，并在租金上予以优惠，为体育社会组织免费提供建设发展、运营管理等方面的能力培训和政策咨询服务”，着力解决体育社会组织数量不够多、发展起步难的问题。

丰富赛事活动方面提出“由体育社会组织举办的省级及以上公益性赛事，承接赛事的大中型公共体育场馆在收取场地使用费方面可给予50%的优惠。对影响力大的特色赛事和品牌赛事，各级财政予以适当支持，符合条件的纳入省级体育产业发展专项资金扶持范围”，着力解决体育社会组织作用发挥不足的问题。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 15 版）