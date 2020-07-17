俄罗斯：首次获得可中和新冠病毒抗体

科技日报莫斯科7月15日电 （记者董映璧）俄罗斯科学院西伯利亚分院分子与细胞生物学研究所成功地从新冠肺炎患者血液中获得了一种可以中和新冠病毒的抗体。据俄塔社报道，这是俄科研人员首次获得能够中和新冠病毒的抗体。此前，已有其他国家的科研人员发现了可以中和新冠病毒的抗体。

该研究所遗传学实验室负责人奥莉茄·多罗霍娃表示，为了获得这一抗体，在他们的研究中，科研人员利用了新冠病毒患者血液样本，并使用分选单个B淋巴细胞的独特技术。他们发现，通过上述方法获得的抗体能够阻断病毒与人ACE2受体的相互作用，从而中和了新冠病毒。她认为，该研究成果有助于今后研究被新冠病毒感染后人体的免疫特性，开发预防与治疗新冠病毒的药物。

7月14日，英国罗莎琳德·富兰克林研究所、牛津大学等机构的研究人员在《自然·结构和分子生物学》杂志上发表论文称，他们从大羊驼血细胞中提取出的抗体可以中和新冠病毒，有望用于开发新冠治疗方法。5月6日，荷兰乌得勒支大学研究人员在《自然·通讯》杂志上发表论文称，研究人员从能对不同冠状病毒S蛋白产生抗体的人源化小鼠体内采集的嵌合抗体中，发现了一种可对新冠病毒表现出中和能力的47D11抗体。

近日，随着新冠肺炎单日新增确诊病例下降，俄罗斯首都莫斯科进一步放松了疫情管控措施，莫斯科市自7月13日起取消上街戴口罩和手套的强制规定，市内体育、艺术学校恢复正常授课，允许露天举行公共娱乐活动，更多的公共场所重新开放，但访客人数不能超过最大容纳人数的50%。截至7月16日19时30分，俄罗斯累计新冠病毒感染者超过75万，病亡11973人，过去24小时新增确诊病例6428人。