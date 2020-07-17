汉堡王擅改保质期 涉事餐厅停业

受疫情影响，推迟了4个月的3·15晚会昨晚举办。整场晚会以“凝聚力量、共筑美好”为主题，聚焦消费者生活中的衣食住行，并特别关注了互联网时代的新消费模式。整场晚会，曝光了9大典型案例，山东即墨的海参养殖、汉堡王、宝骏汽车、趣头条、嗨学网等都被点名曝光。

北京青年报记者梳理被曝光的9大案例后发现，曝光案例覆盖消费者生活的方方面面，如在食品安全领域，揭露了山东即墨海参养殖中使用敌敌畏，江西南昌汉堡王使用过期面包做汉堡；在生活快消品和耐用品领域，对旧袜子旧内衣成为毛巾生产原料，宝骏560汽车变速箱反复出现故障进行了曝光；在教育领域，聚焦嗨学网退费难；在网络新兴消费领域，对趣头条违规广告、手机里的窃贼插件等进行了曝光。除此之外，还对预付费领域的美容院，形形色色的营销套路和广州万科尚城劣质精装修等进行了曝光。

汉堡王

用过期面包做汉堡 保质期随意改

食品安全无小事。汉堡王是全球大型连锁企业，有其特定的制作标准，然而其员工在实际执行中存在严重问题。不仅不按照其规定的操作标准和流程操作，偷工减料，还存在食物保质期随便更换、篡改面包生产日期等问题。

央视记者在南昌市的一家汉堡王餐厅探访时发现，尽管汉堡王食物制作标准写得很明确，但汉堡王餐厅员工在实际操作中并未按照标准执行，时常偷工减料就交给顾客。不仅是偷工减料，汉堡王在食物的保存和制作方式上也存在严重问题。为了保证食物的温度和安全，待用的熟食会被放到产品存放柜里，当红灯闪烁时表示食物已经过期，但记者在探访中发现，当红灯亮起时，餐厅工人直接将红灯按成了绿灯，当作新鲜汉堡去卖。

同时，餐厅还存在篡改生产日期等问题。员工将过期面包上旧的标签撕掉，换上新的标签，即便是在夏天，保质期也照改不误。

趣头条

屡次违规 赌博平台也能做广告

广告存在“猫腻”，不仅误导消费者，还披着广告的“外衣”，做一些不光彩的勾当，这件事就发生在趣头条的网络平台上。央视记者发现，在趣头条上充斥着许多虚假宣传疗效的广告。央视记者还发现，在趣头条上，不仅有虚假宣传疗效的广告，“边玩手机边赚钱”的广告也会频频出现，这些广告无一例外地宣称如何轻松赚钱，同时不停跳出一个微信号。央视记者添加这个微信号后，对方发来一个网址，打开网址发现，里面有43项彩票、6项棋牌游戏，甚至还有现场购买彩票的直播。

为什么连非法的赌博平台都能在趣头条上做广告？央视记者在一家自称“为趣头条等30多家平台提供广告开户投放服务”的聚亿媒网络科技有限公司了解到，只要将赌博广告包装成“网络赚钱”的形式，就能登上趣头条。赌博是非法的，但可以用其他公司的闲置账户来投放广告，业内俗称“套户”，广告里的文案素材也无需广告主提供。

嗨学网

销售当面说一套 协议背后签一套

“销售当面说一套，协议背后签一套”，也成为时下一些在线教育机构的惯用伎俩。2019年初，成都的潘女士被嗨学网的广告所吸引，对方声称只要通过嗨学网的培训，就有机会考到国家一级注册消防工程师证，每年都会有一笔不小的收入。潘女士交了4498元，购买了嗨学网的网络培训课程。然而考试日期临近，她的报名信息一直没有通过，退款又困难重重。

实际上不少嗨学网的学员都陷入了交钱容易退钱难的境地，一些学员告诉记者，在报名之前，嗨学网的销售会给出各种承诺，什么“保过班型，签订不过退费协议”“一科不过，100%保障退费”“100%保障顺利报名”等等。记者调查发现，成交一单，嗨学网销售可以拿到6%到13%的提成。在嗨学网入职培训时，培训师特别告诫新员工，在交钱时尽量不要引导学员查看《嗨学网服务协议》具体内容，当学员们发现上当受骗要求退钱时，嗨学网的投诉部门则会拿出协议，否定之前销售们的各种口头承诺。 文/本报记者 王薇 刘婧

回应

多家被“点名”企业 成立工作组进行调查

根据北青报记者统计，昨晚晚会播出后，多家被“点名”的企业第一时间做出回应，均表示将成立专项工作组进行调查。

针对宝骏汽车的变速箱反复出现故障问题，上汽通用五菱相关负责人表示，已经第一时间成立了专项工作组，对此事展开调查。

针对用过期面包做汉堡、食物保质期随意更换问题，汉堡王也成立了工作组并对涉事餐厅进行停业整顿调查。

针对嗨学网退费难的问题，嗨学网也通过官微回应，嗨学网高度重视，第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及时向社会公众通报进展。

针对广告乱象问题，趣头条也发布声明称，趣头条高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚地道歉。“针对央视指出的问题，上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。”文/本报记者 王薇 刘婧