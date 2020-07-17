加强“地沟油”治理需完善内部人举报制度

中国裁判文书网日前发布一则陕西省榆林市榆阳区人民法院的刑事判决书，披露了知名火锅品牌小龙坎在榆林的一家加盟门店两年间用地沟油制成火锅锅底，销售给顾客食用，涉案2吨多。法院一审宣判涉案5人犯生产、销售有毒、有害食品罪，5人均获刑罚。

地沟油的危害毋庸多言，轻则造成恶心呕吐、腹痛腹泻，重则可能引发癌症，对人体危害极大。然而，在经济利益的驱使下，总有一些人铤而走险。此次披露的地沟油案，直接将知名火锅品牌小龙坎暴露于众。正规连锁品牌尚且存在“隐秘的角落”，遑论“低小散”餐饮？

遏制地沟油违法犯罪，关键要提高违法犯罪的成本和风险。2012年2月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发《关于依法严惩“地沟油”犯罪活动的通知》，明确要求“对具有累犯、前科、共同犯罪的主犯、集团犯罪的首要分子等情节，以及犯罪数额巨大、情节恶劣、危害严重，群众反映强烈，给国家和人民利益造成重大损失的犯罪分子，依法严惩，罪当判处死刑的，要坚决依法判处死刑”。地沟油犯罪最高可判死刑，这样的量刑标准不可谓不严厉。

尽管如此，地沟油犯罪活动查处难的问题，仍然未能得到有效解决。由于地沟油不是一个明确的检测目标，也缺乏定性依据，到目前为止地沟油检测依然是世界性难题，这在一定程度上助长了不法分子的侥幸心理。虽然有食品安全人士提醒消费者，就餐时可以根据油的透明度辨别地沟油，纯净的植物油是透明状的，地沟油在提炼过程中混入了碱脂、蜡质、杂质等物，透明度会下降。不过，对于火锅等餐饮品种来说，由于上桌前就加入了底料、食材，消费者很难从外观加以分辨，这也是火锅行业成为地沟油重灾区的原因之一。

地沟油犯罪具有极高的隐蔽性，外人很难窥得一二。因此，要从内部攻克堡垒，斩断利益链条。2017年4月，国务院办公厅印发《关于进一步加强“地沟油”治理工作的意见》，提出“落实有奖举报制度，动员社会力量进行监督”。不过，有奖举报制度在相关法律法规和政策规定中比较笼统，针对内部人员举报专门制定奖励和保护措施也不够完善，所以，内部人员站出来揭露地沟油有一定困难。

值得一提的是，在这起地沟油案件中，正是小龙坎加盟店的原厨师辞职后主动到当地公安机关投案自首，才使得该案得以破获。如果内部人举报制度更加完善，或许该厨师就能够在被老板指使加工地沟油的第一时间，勇敢站出来向有关部门举报，犯罪行为也就能及时被制止。

今年6月，应急管理部公布《生产经营单位从业人员安全生产举报处理规定（征求意见稿）》，在安全生产领域已建立有奖举报制度的基础上，针对生产经营单位从业人员专门制定一套举报处理办法，有助于提高内部人员举报的积极性，解除后顾之忧。同样，在遏制地沟油违法犯罪的问题上，也有必要进一步强化对“内部举报人”的奖励和保护，提高查处地沟油违法犯罪力度，让商家不敢逾越雷池。（张淳艺）