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国家中医药管理局通报一批虚假违法中医医疗广告

2020年07月16日14:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月16日电 （记者崔元苑）今日，国家中医药管理局官网发布了《关于2020年虚假违法中医医疗广告 （报纸第一批）监测情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》称，今年6月，国家中医药管理局政策法规与监督司对31个省(区、市)的1560份报纸进行了监测，共监测到虚假违法中医医疗广告11条次。

其中，辽宁省大连市华联善古堂中医骨科医院在《大连晚报》发布虚假违法中医医疗广告6条次;大连市世医堂中医在《大连晚报》发布虚假违法中医医疗广告3条次;浙江省中山医院在《钱江晚报》发布虚假违法中医医疗广告1条次;湖南省长沙市中医医院在《大众卫生报》发布虚假违法中医医疗广告1条次。

《通报》称，根据《中华人民共和国广告法》和整治虚假违法广告部际联席会议制度有关要求，监测结果已提供给国家市场监管部门。

附：2020年虚假违法中医医疗广告(报纸第一批)信息监测一览表

(责编：崔元苑)


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