郑州大学第三附属医院组织“牢记初心使命 争做出彩先锋”党日活动

近日，郑州大学第三附属医院儿外科党总支组织以“牢记初心使命 争当出彩先锋”为主题的党日活动。

儿外科党总支：践行初心使命 体现责任担当

活动期间，儿外科党总支组织集体参观二七区党员政治生活馆，重温入党誓词、感悟一段历史、观看一部短片、经历一次警示、倾诉一份真情，并作交流学习。

在党誓厅，院党委委员、副院长刘福云带领全体儿外科党总支党员干部，面向党旗、高举右拳，重温入党誓词。入党誓词铿锵有力，振聋发聩，警示所有同志要不忘初心，重新燃起热血，积极献身共产主义事业。

在党史厅，讲解员向大家介绍了日出东方、星火燎原、革命圣地、开国大典、中国精神、二七精神等中共党史内容。在党视厅，大家集体观看了影片医护人员抗击新冠肺炎疫情的部分情节，医务工作者不计个人安危、勇敢逆行的行为，践行了医者的初心和使命，体现了精诚大医的责任和担当。在党示厅，教育大家要有忠诚党的事业的理想信念、勤奋敬业的职业操守，才能经受住各种风险和困难的考验，才能抵御各种腐朽思想腐蚀，才能让党放心。

期间，刘福云为大家讲党课“学习前辈找差距 不忘初心当先锋”，并结合目前的抗疫常态化提出了新的要求。在疫情防控工作中，要加强责任心、努力工作、向先进人物学习、任劳任怨，不计较个人得失，加强管理、牢记“九不准”、落实“三合理一规范”，弘扬抗疫精神。

医学影像党总支：九万里风鹏正举 新征程砥砺初心

九十九载筚路蓝缕，九十九载风雨兼程，九十九载波澜壮阔，九十九载光辉岁月。郑大三附院医学影像党总支部全体党员干部在书记吴娟同志的组织带领下，深入开展“三个一”活动，共同庆祝党的99岁生日，举办了“观看抗疫英雄事迹、《我是党员我先上》故事分享、唱响《今天是你的生日我的祖国》和重温入党誓词”系列党日活动。

医学影像党总支三个支部分别在超声科18诊室、放射科会议室和睿智楼会议室，通过网络直播收看“庆祝中国共产党成立99周年暨抗疫英雄先进事迹报告会”视频内容。看完视频，党员们见贤思齐，斗志昂扬。

医学影像党总支第一支部卢艳标同志结合医院抗疫实际，进行了题为《我是党员我先上》的故事分享。

为了让活动更具有教育意义，郑大三附院副院长赵鑫组织药学装备党总支和医学影像党总支齐唱《今天是你的生日我的祖国》，郑大三附院副院长王军和药学装备党总支书记任艳丽、药学部主任吕有标、医学装备部主任胡生海等百余名党员一起参加活动。

儿内科党总支：重温入党誓词 争做出彩先锋

为庆祝中国共产党成立99周年，激励广大党员干部进一步发挥先锋模范作用，儿内科党总支组织召开了“重温入党誓词、党员争做先锋志愿者服务活动”。

宣誓活动由儿内科党总支委员、总护士长王玲主持。在儿内科党总支书记胡素君的带领下，由儿内科党总支组织委员徐发林同志领誓，全体党员右手握拳，举起右手，庄严地重温入党誓词。

重温入党誓词，重温入党时的决心和信念，让党员铭记入党时的誓言，可以鞭策和激励党员不断进步，帮助党员回到入党时的状态，保持党员的先进性，积极工作，在各自岗位上发挥模范带头作用。

党员志愿服务是体现党员先锋模范作用的重要载体。儿内科党总支开展党员志愿服务活动，组织党员在儿内专科门诊、发热门诊等进行就诊体验，感受就诊流程，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，改进就诊服务，更好地惠及患者。

通过此次活动，引导更多的党员参与志愿服务，激励广大党员干部以更加饱满的热情、更加充足的干劲、更加务实的作风。

后勤党总支：传承红色基因 发挥自身价值

为深入开展主题党日活动，切实增强党员干部的政治信念与自豪感，激发大家不忘初心、爱岗奉献的精神，后勤党总支组织党员及入党积极分子30余人到二七纪念堂展厅参观学习。

在讲解员的引导下，大家依次参观了火车唤醒的文明古都、古都新生的历程、新兴工业城市的崛起、新时代商都的腾飞四个主题展览，了解郑州因火车和铁路而兴，因二七大罢工而传承红色基因，因全面解放而新生，因商贸而闻名于世，因交通枢纽而开放连接全球。

展厅全面展示了郑州在中国共产党的领导下，逐渐发展壮大的历程，也展示了一代代共产党员始终不忘初心，牢记使命，为国家强盛和人民幸福艰苦奋斗、无私奉献的精神。一幅幅图片，一件件实物，见证着过去，启迪着未来，让大家深切感受到作为党员，在社会发展和进步中所肩负的历史责任和使命。

参观结束后，总支部书记徐芃同志希望大家能够以此次参观学习为契机，进一步增强责任意识、标杆意识，扎扎实实做好组织安排的各项工作，在各自岗位上发挥自身价值，为妇幼健康事业贡献一份力量。

（郑州大学第三附属医院供稿）