7月12日，北京高风险地区“清零”。疫情期间，中轴线申遗、浅山区保护、首都功能核心区控规、中关村国家自主创新示范区发展规划、生活垃圾分类等一系列事关北京“四个中心”建设的重点任务和工作，依旧有条不紊推进。面对疫情，首都北京这座超大型城市，并没有“乱了手脚”。

今天，经过战疫洗礼的北京，对“建设一个什么样的首都”“怎样建设首都”这一重大时代课题，有了更加深刻的认识，更为厚重的积累。

迎大考、打硬仗，尤见生命至上

6月11日，北京新增一例确诊感染新冠肺炎患者。此前，北京已连续56天无新增病例。疫情出现反弹的现实，仿若千钧之重，毫无征兆地压向这座国际大都市。

彼时，北京全市500余所幼儿园刚刚迎来返园的孩子；小学一、二、三年级约52万学生即将回校复课；市民期盼已久的“北京消费季”才启大幕；全市复工复产、推动消费的热情正需呵护。

与此同时，流行病学调查初步反馈的结果更令人疑惑，被感染者无咳嗽、无咽痛、无胸闷，无出京史、无外来人员密切接触史……

问题到底出在哪？如何向社会通报？全国乃至全世界怎样看北京？这座城市下一步到底怎么办？尽管一时迷雾重重，北京的认识却清晰坚定——

疫情风险随时随地存在，常态化防控容不得半点松懈。当务之急，唯有更加深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实落细各项防控措施。只要一天没有取得疫情防控的最终胜利，就必须时刻保持战时状态，坚决消除疫情反弹的可能。

第一时间，北京市政府新闻办公室向全社会通报新增新冠肺炎确诊病例的详细情况；疾控部门从严从快开展病例流调溯源，确保不漏一人；进一步落实“四方责任”，坚持“三防”“四早”“九严格”，确保常态化疫情防控一刻不放松……

短短一天时间，北京就明确了解题方向。

2020年6月12日凌晨，初步圈定了新发地批发市场为重点地区，同日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组会议明确提出，将新发地批发市场作为流调溯源的重中之重，派驻工作组，加强疫情防控，对新发地批发市场采取果断措施！

如今回想，这个基于昼夜工作和科学分析做出的判断，何其精准。

如今回想，面对一件举世关注的重大突发事件，在24小时内做出决策，所需的政治勇气和担当精神，令人赞叹。

如今回想，当时的北京始终葆有一个至关重要的认识——有了科学的决策，有了明确的方向，意味着答卷才刚刚开始。能否抓实抓细抓落地，直接关系着这场大考、这场大仗的成败。

全世界很快看到，中国首都北京，立即采取了一系列严格防控措施。在一座刚刚经历过半年大战，刚刚恢复些许元气，刚刚迸发出消费热情，市民群众才要回归正轨的世界大都市，踩下一脚刹车，意味着怎样的付出和牺牲，是不言而喻的。

与此同时，北京迅速成立市级工作专班，开展全面流调、溯源、检测、排查；对新发地批发市场和病例活动区域全面开展环境采样检测、消杀，在必要关键部位严格实施封闭式管理，对接触人员全部落实医学观察措施；进一步严格常态化防控措施，做好检验检疫，保障市场供应；要求全市每一个单位举一反三，主动找问题、查风险，同步跟进整改，堵塞防控漏洞；按日召开新闻发布会，及时回应社会关切……

对北京而言，牢记习近平总书记的嘱托，始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，无疑是民心所向，最大的政治，更是意志的源泉，勇气的源头。

重承诺、拼精细，更显首都首善

近一个时期，不论是刚来北京的年轻人，还是祖祖辈辈居住在这里的“老北京”，都能明显感觉到北京这座城市发生的巨大变化，以及不断迸发出推动高质量发展的内生动力。

一方面，党的十九大以来，北京始终沿着习近平总书记指引的方向奋力前行，持之以恒推动党建引领基层治理体制机制创新，“街乡吹哨，部门报到”“接诉即办”等机制家喻户晓，有效调动各方力量“一起干”，取得广泛共识。

另一方面，北京将全力做好新中国成立70周年庆祝活动筹备和服务保障工作作为最实际、最生动的主题教育，唤起首都人民血脉深处最朴素最深层最持久的家国情怀，凝聚起广大干部群众为祖国奉献的强大力量。

这一经一纬，一方法、一实践，正深刻定义着社会主义大国首都的时代方位。解读北京的战疫实践，需要在这样的经纬坐标中去把握和体会。

在首都疫情防控最吃劲的关键时刻，方方面面都需要人。事实上，北京相当一批基层干部，至少有一年以上时间没有休息过一个节假日。今年以来，更是持续作战。

“最吃劲时刻”遭遇“疲劳期”的现实，直接影响着战疫的成败。在这样的关键时刻，北京人的“精、气、神”得以大放光明。

在丰台区，干部群众心往一处想、一心一意抓落实，把新发地这座亚洲交易规模最大的农（副）产品批发市场每一个点位、每一个人全部纳入管控之中，坚决阻断了疫情传播渠道；在海淀区，103岁高龄的抗战老兵正式加入中国共产党，颤巍巍地向年轻人讲述自己在战疫中感受到的共产党员的初心和使命；平谷区，战疫党课直接搬到田间地头去讲，引导乡亲们领悟阵痛与长远的辩证关系，对经济发展充满信心；东城区，金发碧眼的洋志愿者在亲身经历中受到感动和启发，自发加入社区值守队伍。

连日来，北京全市广大基层干部，舍小家、顾大家，发挥连续作战、不怕吃苦的精神，倾情守护一方平安；疾控、医务人员长期超负荷工作，脱下防护服但见汗水直流；老党员、老同志、老街坊化身社区守望者，紧紧盯住连通每家每户的最后一米……

众人坚守之中，又见一个又一个群体逆行而至。

新发地市场疫情暴发后，北京5.8万余名市、区两级机关企事业单位党员干部下沉社区，包括中央单位在内的数十万在职党员火速回到社区报到，来了就干苦活累活；社工、志愿者队伍不断壮大，成为取之不竭的有生力量……

此次北京战疫实践中，“应检尽检”“愿检尽检”成为群众耳熟能详的热词。其背后，是北京全市核酸检测机构从6月上旬的75家增至194家，日单检检测能力从近4万人份提升到45.8万人份以上。

通过“挖掘存量、扩大增量”，北京广泛动员40余万人参与核酸检测服务保障工作，高峰时设置检测场所485个，采样点位3424个，单日最高采样量高达121.2万人。

战疫之中，道德的力量，在北京无处不在。

7月14日，经过33天的治疗，新发地市场聚集性疫情首例确诊病例终于出院。这位“西城大爷”凭借细致入微的记忆力，精准回忆了诸多关系防疫大事的重要细节，为尽早锁定新发地市场节省了时间，受到网民一致点赞。

疫情期间，北京市血液保障面临前所未有的困难，全市4.1万名党员、干部、职工和学生累计捐献热血5.1万单位，共克时艰。

在去年服务保障“国之大庆”工作中，北京提出了要坚持“精益求精”的最高标准。如今，“精益求精”已然成为大家的行动自觉。很多人说，“精益求精”已经被汇入“首善标准”的诠释之中。

重常态，管长远，打赢人民战争

7月7日，49225名北京考生迎来了新高考改革落地后的首次高考。北京这座城市也正在迎接大考，书写答卷。

有痛心、有反复、有欣喜、有比较，在北京所经历的一月余的时间轴线上，一个个节点清晰记录着一场人民战争所走过的不平凡历程——

6月13日，北京宣布进入非常时期；6月16日，北京市应急响应级别由三级调至二级；6月17日，北京宣布疫情处于上升期，进出北京客流持续锐减；6月21日，全国多省市驰援北京，首都25种蔬菜价格开始回落；6月26日，北京日核酸检测能力达30万份以上，仍在持续提升；6月28日，全国已有12个省市派出的20支核酸检测医疗队支援北京20家医院；7月1日，北京数十万在职党员在一线度过党的99岁生日；7月5日，北京宣布疫情防控形势持续趋稳向好……

在很多学者看来，新冠肺炎疫情是世界各国共同面对的严峻形势。如果说中国有什么不同，最大的区别则在于中国率先遭遇，没有任何先例可循。加之地域广大、人口众多的客观实际，中国这张试卷的难度系数，确实非常之高。

北京新发地市场聚集性疫情，又恰好发生在全球疫情阻击战进入白热化的时刻。

7月10日，世界卫生组织宣称，全球疫情出现加速传播的趋势。同一日，中国疾控中心公布《2020年6月至7月北京新型冠状病毒肺炎疫情进展》表明，北京疫情已得到有效控制，相关暴露人员继续发病风险基本消除。

今天北京所面对的，是人类与病毒抗争存在长期性复杂性甚至反复性的客观实际，是经济社会发展不可能止步，人民生命安全必须得到保障的现实要求。

在实践层面，北京加速构建强大的公共卫生体系，将常态化防控的有益做法融入日常；依靠党建引领迅速处置、精准防控，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

在更深层面，北京全市上下同呼吸，共命运。深刻认识防疫没有人能置身事外；抗疫就是一场人民战争。

由此发端，这场人民战争让人清晰看到，各级党组织始终发挥战斗堡垒作用，组织调动坚强有力；广大党员干部身先士卒，与全市人民一道共同构筑起疫情防控的铜墙铁壁；坚持“全国一盘棋”，集中力量办大事的显著制度优势。

今天，将每次大考作为提升治理能力的契机，已在北京成为共识；紧紧依靠人民打赢一场人民战争，已在北京成为共识；一天没有取得最终胜利，就必须时刻保持战时状态，已在北京成为共识。

这一次不平凡的抗疫历程，这一场不平凡的人民战争，必将载入北京史册。

（本报记者 董城 张景华）