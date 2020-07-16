北京东城：筑起疫情防控的“铜墙铁壁”

“今儿晚上又不回来了？你这哪是值班啊？自己的身体可不能垮。”

因为疫情防控工作紧张繁忙，东花市街道南里社区书记杨立新一直住在办公室里，一个月没有回过家。“家人自是不放心，但我知道他们还是很支持我。”杨立新放下电话感慨地说。

在社区疫情防控一线，3500名像杨立新一样的东城社工，身兼数职、事无巨细，一直守护在居民身边，成为这场疫情防控的中坚力量。

建国门街道金宝街北社区，赵晓晴、杜鹃、潘颖被称为“铿锵三人组”，他们有一项东城社工传统技能，对管片情况“门儿清”。

近日，他们这个小团队，对管片内曾去新发地市场的关联人及同住人进行排查。“您好，您和您的家人近14天内有没有去过新发地批发市场？有没有出现发热等特殊症状？”像这样“地毯式”的排查，东城区从疫情暴发以来，至少排查了20轮以上。

“60后”社工杜鹃，连续几个小时敲防盗门，右手关节处磨破了，手指肿得像胡萝卜一样，同组的“80后”社工赵晓晴看着心疼，找出护手霜，帮忙涂抹。“疼也得坚持！”

47岁的蔡辛宇是和平里街道二区社工，疫情期间，社区实行AB角带班制度，蔡辛宇回忆说：“轮到第二天我带班时，头一天晚上，我肯定会失眠。”他的脑中会反复思量，如何安抚居民情绪，如何配置岗位人员，协调物资发放，摸排返京离京人员……“疫情无小事！”他叨念着。

由于疫情形势紧迫，东城社工曾用1天半的时间，敲了31万户家门、“地毯式”排查784个小区、胡同。

除了集中隔离以外，居家隔离也是切断疫情传播途径的有效手段，数以千计的东城社工为居家隔离人员提供服务。

2月4日立春之后，赵晓晴管片的南小街16号楼出现了一位新冠肺炎疑似病例，原本性格大大咧咧的她，听到这个消息，瞬间紧张起来。当时这位有发热症状的疑似病例，被送至地坛医院进行核酸检测和治疗，家中年迈的母亲、媳妇和孩子则需要居家观察，等待医院确切的诊断结果。

当时社区对居家观察人员采取分岗分班24小时值守的方式，赵晓晴是第一岗第一班，害怕、紧张、不安挥之不去。

“害怕归害怕，该做的事情，我们一项都不会落的！”赵晓晴说，为老太太开药、为一家三口代买日常用品。等到医院那边传来消息，该疑似病例是普通的肺炎患者，不是新冠肺炎，大家都长舒一口气。

从疫情暴发至今，东城社工服务居家观察人员8万余人。

6月11日北京新增1例确诊病例，直至6月13日新发地作为流调溯源重中之重，平静的生活被再次打破。

与此同时，蔡辛宇被抽调到地坛体育中心核酸检测点。在核酸检测点，他每天可以日行一万步，从进口到检测点再到出口，他拿着小喇叭，来回来去走，一遍一遍反复告诉企业员工或辖区居民，“请保持安全距离！”“请完成检测人员尽快离开检测现场！”

最难的是，个别咽拭子检测反应大的人，会呕出一些分泌物，蔡辛宇要找到保洁人员，按照要求赶紧清扫。一天之后，他衣服被汗水浸湿了，站得脚后跟疼，嗓子也哑了。

截至目前，东城社工共协助60余万人次进行核酸检测，全部为阴性。

星火成光，他们是3500余名东城社工的缩影与代表，正是他们的辛苦付出，构筑起了社区疫情防控的铜墙铁壁。

（本报记者 尚文超）