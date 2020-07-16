全面把握“两个大局”

“我们要全面把握世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局”，在第一个百年奋斗目标即将胜利实现、第二个百年奋斗目标新征程即将开启之际，习近平总书记针对我们面对的复杂形势和艰巨任务提出明确要求。

胸怀“两个大局”。古语云，“先谋于局、后谋于略，略从局出”。意思是说，面临怎样的“局”决定着采取怎样的“略”，“谋局”是“谋略”的基础和前提，“局”谋清楚了，“略”也就容易制定了。其中道理正如毛泽东所说，没有全局在胸，是不会真的投下一着好棋子的。当前我们面临的“局”主要是两个：实现中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局。这“两个大局”决定着我们要制定怎样的“略”。胸怀“两个大局”，做到心中有数，以此为基本出发点谋划工作、制定战略策略和方针政策，是客观形势下的必然要求。

深刻把握“两个大局”之间的内在联系。“两个大局”是相互交织、相互激荡、相互影响的。中华民族复兴既是世界大变局的有机组成部分，也是其重要推动因素；世界大变局则为实现中华民族伟大复兴既提供了条件和机遇，也带来了潜在风险和挑战。在中国特色社会主义进入新时代、中华民族前所未有地接近伟大复兴目标、中国日益走近世界舞台中央的背景下，中国与世界的关系正在发生历史性变化。在这样的当口，尤其需要我们深刻把握“两个大局”之间的内在联系，努力推动二者之间的良性互动和相互促进。

放眼中华文明和人类文明的历史长河，要“以百年、千年为计”。习近平总书记指出，我们对时间的理解，是以百年、千年为计。对“两个大局”如果只是放在当下或较短时间以来、中国和世界的历史来认识和把握是不够的，而应放到整个中华文明和人类文明发展进步的历史长河中，放到人类社会实现螺旋式上升、波浪式前进的内在规律和必然趋势中去认识和把握。只有基于这样的宏阔视角，思接千载、视通万里，把过去现在未来贯通起来，从历史中借鉴和汲取智慧营养、认识和掌握规律、看清和把准发展潮流，才能全面把握好“两个大局”，更好地把我们的事业推向前进。

关键是做好自己的事情。独立自主、自力更生是中华民族奋斗的战略基点。面对复杂形势和艰巨任务，我们必须立足于实现中华民族伟大复兴的战略全局，着眼于科学把握和有效应对世界大变局，认真做好我们自己的事情，既为中华民族谋复兴、为中国人民谋幸福，又为世界谋大同、为人类进步事业不断奋斗；既增强风险忧患意识，坚持底线思维，妥善做好应对各种困难局面的准备，又增强历史机遇意识，善于看到并抓住机遇，努力在危机中育新机、于变局中开新局；既登高望远、从容不迫，又脚踏实地、只争朝夕，坚定不移地向着光辉的彼岸奋进。我们应该有这样的战略清醒和自觉！

（作者为中央党史和文献研究院研究员）