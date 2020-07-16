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香港多个公共设施关闭 郊野公园烧烤及露营地暂停开放

2020年07月16日08:34 来源：中国新闻网

中新社香港7月14日电 因应本地疫情反弹，香港特区政府14日宣布，自15日起，关闭较早前重开的康乐和文化场地／设施，直至另行通告，渔农自然护理署(渔护署)辖下的公共设施如湿地公园，以及郊野公园内的163个烧烤及41个露营地点等亦暂停开放。

康乐及文化事务署(康文署)13日晚间宣布，因应疫情的最新情况，为减少社交接触，将于15日起暂停开放所有较早前重开的康乐和文化场地／设施，包括公共图书馆及自修室、博物馆、表演场地等，直至另行通告；同时亦取消7月余下的所有康乐、体育及文化活动。

香港房屋委员会(房委会)14日宣布，房委会辖下公共屋邨的户外及室内的康体及公共设施15日开始关闭，并同时取消所有场地申请，直至另行通告。

同日，渔护署宣布，15日起暂停开放辖下公共设施，包括香港湿地公园、8间郊野公园游客／教育中心、7间香港地质公园游客中心、位于长沙湾政府合署的濒危物种资源中心。同时，所有学校及公众活动亦会取消，直至另行通告。

渔护署发言人指出，现时渔护署辖下的郊野公园内的163个烧烤地点及41个露营地点，亦由15日起关闭，任何人均不得在郊野公园进行烧烤及露营活动。署方会加派人员巡逻相关地点，如发现有人违规，会采取适当跟进行动。

(责编：许心怡、崔元苑)


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