多国专家建议加强国际科研合作携手应对疫情

据新华社电 （记者张泉）日前举行的应对新冠肺炎疫情国际科研创新研讨会上，多位与会专家呼吁，加强新冠肺炎科研相关领域经验交流与知识分享，发挥科技创新在维护全球公共卫生安全中的重要作用，为构建人类命运共同体贡献科技力量。

疫情发生后，中国迅速组织动员力量开展疫情防控科研攻关，从第一时间与世卫组织分享病毒基因序列到五条技术路线推进疫苗研究，从检测技术体系到药物筛选，中国科技界在疫情防控阻击战中积极作为，勇于担当。与此同时，中国科技界与各国专家保持联络沟通，搭建交流平台，推进信息交流，为全球抗疫做出应有贡献。

“战胜疫情离不开科技的力量，要坚持向科学要答案、要方法。科学无国界，合作无远近。各国科学家应加强理解、互信和交流，共同推出切实管用的科研成果。”中国国际人才交流协会负责人夏兵建议，进一步深化国际科研合作，搭建交流分享平台，共同推动在药物、疫苗、检测等领域的科研合作，建立稳定的全球传染病预防体系。

研讨会由中国国际人才交流协会主办，聚焦“分享科研最佳实践，探讨互利共赢合作”主题，致力于通过促进国际科研交流合作应对新冠肺炎疫情。来自中国、美国、加拿大、英国、德国、瑞典、古巴等国近20位知名专家学者视频参会。