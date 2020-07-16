精准排查 逐家逐户做实帮扶

3.26万人

外出务工贫困劳动力

3564人

扶贫公益岗位或本地

开发的就业岗位安置

813名

第一书记、驻村帮扶干部

（截至今年6月）

西海固，是宁夏脱贫的主战场。这里的山峦，曾与贫瘠一道绵延起伏。固原市西吉县，295个行政村分布在西海固大山中，贫困村就有237个。

作为宁夏脱贫任务最重、最后一个未摘帽县，总人口49.6万的西吉，尚有1575户4340名贫困人口。

“持续发力防松劲，严把标准防闯关，巩固成果防返贫”，这是宁夏定下的攻坚总要求。西吉县实现脱贫还有哪些切实困难？有哪些针对性举措？记者在当地展开调研。

主导产业附加值不高

调整结构，推广应用新品种新技术

【案例】西吉县是马铃薯之乡，18万座马铃薯窖藏于沟壑之间，年贮藏能力达70万吨。窖藏防寒冻，防高温发芽，却防不住外销受阻。今年初，近40万吨马铃薯在窖中“沉睡”，无法变现，急坏了种植户。

【挑战】西吉贫困面积广、贫困程度深，马铃薯、草畜、冷凉蔬菜、杂粮等主导产业链条短，附加值不高，抵御市场风险的能力还不强。

【举措】结合实际，西吉县开出产业结构调整良方，重点向新品种新技术的推广应用上倾斜。

“我们大力推广‘陇薯7号’等优良脱毒种薯，向建档立卡贫困户每户免费发放原原种1000粒，全县种植马铃薯80万亩。”县农业农村局局长马杰表示，今年，将压减其它低效农作物20万亩，种植高产高效的青贮玉米品种50万亩，新建青贮池2000座以上。积极扩大冷凉蔬菜15万亩、优质杂粮30万亩，持续调整产业结构，增加农民收入。

如何鼓励种养殖户尝试新技术新品种？西吉县以补助形成激励，整合涉农资金6.1亿元，重点强化扶持贫困户种养殖补贴、新品种新技术推广、养殖示范村建设、农产品加工销售、高标准农田建设等26个方面。

县政府工作人员介绍，建档立卡贫困户种植马铃薯、杂粮、油料作物，每亩补贴100元；种植“陇薯7号”、青贮玉米等优新品种和优质苜蓿，每亩补贴200元；种植低效农作物，不予补贴。目前，已完成第一季度马铃薯原原种采购、“张杂谷”免费供种等项目验收，兑付各类扶贫项目资金1.2亿元。

数字背后，是推进产业发展、筑牢脱贫根基的决心。“通过调整农业结构，今年力争群众经营性收入人均增加540元、转移性收入人均增加360元。”副县长张永强说。

就业不及时，收入不稳定

多措并举，大力促进稳岗返岗增岗

【案例】贫困户陈保国正在家里的牛棚饲牛。要搁去年，这会儿他该在外打工，老婆孩子在家务农养牛。“孩子成年了，今年和他妈都去了厦门打工，在工厂做手机组装，我留在家里。”2月底，西吉县80名务工人员到达固原市六盘山机场，与固原地区其他务工人员一道，由政府统一组织对接，乘包机赴福建，陈保国的妻儿便在其中。

【挑战】西吉县近50万人口中，劳动力转移就业人数超过1/5，其中建档立卡贫困人口占到27%。受疫情影响，原有渠道受阻，外出务工人员普遍推迟上岗1个月左右，全县劳务总收入较去年同期减少12%。部分搬迁到县城的劳务移民也遇到就业不及时、收入不稳定的问题。

【举措】当地积极落实稳岗返岗，整合资金4380万元，对稳定就业的贫困劳动力每人一次性奖补2000元。对本县外出就业较多的省份，加强信息沟通和精准对接，通过包机包车，加快人员定向输出。目前，春节由自治区外返回西吉县的8186名务工人员全部返岗。

对不便出省务工的贫困户，深挖县内就业岗位，千方百计增岗。闽宁产业示范园是西吉就业扶贫的重要阵地，园内600余名员工，一半以上是建档立卡贫困户。常态化疫情防控中，推动企业尽快复工复产就是保住贫困户的饭碗，4月末，园内18家企业全部复工复产。

对未脱贫户，西吉县将采取多种措施增加就业。今年新增的公益性岗位、生态护林员和农村社会化服务岗位，优先聘用家庭人口多、产业基础薄弱、收入不稳定的未脱贫家庭劳动力。已认定挂牌的扶贫车间和今年新建的扶贫车间，必须吸纳未脱贫户家庭劳动力。同时，鼓励政府投资类项目优先招收脱贫监测户和未脱贫户家庭劳动力，增加他们的稳定收入。

“未来还将开展贫困劳动力职业技术培训，对他们外出转移就业、就近就地就业落实一次性补助，确保贫困家庭劳动力外出就业1万人以上。”副县长李喜生说。

四类群体有返贫风险

专项行动，全面排查补齐短板弱项

【案例】王民乡二岔马村，村民马舍木一家九口，原有4人享受B类低保，最近又新增3名B类低保。“此前，通过后台查阅比对贫困户数据信息，我们发现这一家的4名成年人都有残疾。”西吉县扶贫办副主任陈晓宁说，摸排干部入户核实，发现他家确实生活比较困难，我们便调整帮扶政策，增加了享受低保的人数。

“每月310元低保补贴，加上残疾津贴和重度残疾人护理费等，一年能有近4万元。”王民乡党委书记毛兆平说。

【挑战】目前，西吉县还有4340人尚未脱贫，边缘户5569人、兜底户890人、脱贫监测户3174人。四类群体都是贫中之贫，稍有懈怠，便有返贫风险。

【举措】全面排查补齐短板弱项，西吉开展“查损补失、查漏补缺、查短补齐、查弱补强”专项行动，对237个贫困村、58个非贫困村、8个社区的所有住户、经营主体等逐个逐项排查。

同时，运用大数据平台，汇总相关部门基础信息，对安全住房、辍学学生、大病报销、低保等方面，每单月下旬比对一次，并将疑似问题交由相关部门和乡镇核实整改。

层层压实工作责任，对30个脱贫攻坚薄弱村挂牌督战。每个村选派驻村督战工作组，由县级负责人牵头任组长，乡镇、县直部门党政主要负责人任副组长，推动政策、资金、项目倾斜聚集，指导帮助各村解决突出问题。

提高精准度，不断对重点人群全面排查，即查即补，确保不漏一户一人一项。“有产业支撑的，帮助搞好产业项目，促进稳定增收。无产业支撑、无劳动能力的，扩大临时救助、低保提档扩面、产业入股分红和社会保障双兜底等措施，确保稳定脱贫。”县委书记王学军表示，紧盯兜底户、脱贫监测户、边缘户三类重点群体和未脱贫户等，分类精准扶持，“越是在攻坚冲刺阶段，越要将资源向贫中之贫、困中之困的群众倾斜，帮助他们摆脱绝对贫困。”

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 02 版）