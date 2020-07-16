小康生活，有劲头更有奔头

全面小康不是简单量的增加，而是深层次质的提高；不是单纯数字赶超，而是深刻社会进步

“你心中的全面小康是什么样？”在广东采访，从粤北山区的乡村田野，到珠江三角洲的城市街巷，记者一路上都在追寻这个问题。

答案可以说丰富多彩。清远连樟村的村支书思考作答：“全面小康要有可持续的产业、文明的乡风，还要有行之有效的制度”；韶关新丰县的餐饮企业经营者满脸笑容：“不但要吃得好住得好，还要懂得怎么养生”；佛山顺德区乐从镇水藤村村民脱口而出：“茶余饭后，能来村里活动中心写字画画，活动下筋骨”。人们心中的期待，共同描绘出小康生活的全景。

时间拨回到前些年，这些朴素的愿望还只是奢望。在连樟村，当了大半辈子贫困户的村民李彩均，唯一的收入来源“既要看天也要靠地”：农历一月、二月种花生，三月、四月种水稻，六月收竹笋……力气没少花，钱却没多挣。2017年，村里开了一个玩具装配扶贫车间，5条组装线解决了近100人的就业问题。除了种地收入，李彩均又多了一份工作收入，不仅摘掉了贫困帽，而且实现了“家门口有了金饭碗，步行就能上班”的心愿。“高兴”，是她接受采访时挂在嘴边的词儿。

脱贫只是第一步，更好的日子还在后头。去年底，连樟村实现脱贫，开始着力打造乡村振兴样板，推进新型城镇化、城乡基础设施一体化、城乡公共服务均等化、城乡财产收益同权化、乡村经济发展多元化，力争“一年一变化”；水藤村开始探索乡村治理模式，通过打造集文化传承、社区教育、志愿服务、体育健身为一体的“红基石党群服务中心”，凝聚广泛力量、引领乡村发展。尽管地理位置不同、发展禀赋各异，但人们奔向全面小康的劲头一样饱满，对美好生活的向往始终不变。

由此更能理解，我们要建成的，是“一个也不能少”的小康。全面建成小康社会就是要让发展成就惠及全体人民。笃定“全面建成小康社会，一个也不能少”的信念，落实“共同富裕路上，一个也不能掉队”的要求，我们就能走好实现中华民族伟大复兴的关键一步，写下人类社会发展史上的光辉一笔。

由此更加清晰，我们要建成的，是更加注重发展的平衡性、协调性、可持续性的小康。经济实现高质量发展，创新驱动成效显著，发展协调性明显增强，人民生活水平和质量普遍提高，国民素质和社会文明程度显著提升，生态环境质量总体改善，各方面制度更加成熟更加定型……全面小康，是“五位一体”全面进步的小康，是区域协同、城乡一体发展的小康。全面小康不是简单量的增加，而是深层次质的提高；不是单纯数字赶超，而是深刻社会进步。

全面建成小康社会，既是不屈不挠、长期奋斗的结果，更是启航新征程、扬帆再出发的动员。在连樟村的连樟客厅，一面写满“我们的愿望”的墙壁引人驻足。“希望能让孩子们上学方便点”“希望能够建一座大点的桥，方便游客进来”“希望村里的医生和设备能跟上”……村民们的愿望，正在化为村子未来发展的希望。在通往小康生活的路上，每个人都有劲头，更有奔头。

（作者为本报评论部编辑）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 05 版）