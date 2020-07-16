眼看着水势每天上涨，饶锦强坐立不安。“饶校长，今年这汛情，孩子们还能按时考试吗？”家长的催促，让饶锦强更着急。

7月12日，修河三角联圩决堤，让江西永修县吴城镇变成四面环水的孤岛。吴城中学近百名学生如何参加全县中考统考？身为校长的饶锦强，赶紧上报情况。

13日，县里拿出方案——公安、渔政两艘大船接送，港航、航道两艘快艇护航。14日，96名学生在家长陪护下乘船赶考。“希望孩子们考出好成绩！”启航一刹那，饶锦强心中大石落地。

孩子们在迎接考试，吴城镇也在应考。

连日强降雨，鄱阳湖吴城站点最高水位达22.97米。早在7月4日，吴城镇召开防汛部署会，要求镇村两级干部全部上堤，一边转移老人和孩子，一边号召青壮年上堤防汛。一些正在吴城施工的企业员工也和当地群众一起守护吴城。高峰时，每天有400多人日夜巡护。

9日，老虎口圩、荷溪圩两个单退圩堤行洪，减轻城区防洪压力。

“10多处小的泡泉和渗漏，都及时发现和处置好了。”吴城镇万寿宫社区党支部书记叶金根每晚都要上堤夜巡，“无论如何都要守住！”

“吴城的堤坝按高标准加固加高建起，今年汛情虽然严峻，但堤坝防洪能力也强。”吴城镇人大主席戴小将介绍。

截至14日5时，吴城镇水位降到22.70米，但是镇党委书记姚赟仍然紧张，每天巡堤，收看天气预报，关注上游水情，“未来几天，上游还会有降雨和行洪，我们一定要迎好这次大考、打赢这场硬仗！”

14日，记者乘冲锋舟探访千年古镇吴城，登上望湖楼，眼前一片汪洋。反观镇里，秩序井然。松门村一家超市里，老板黄辉正忙着将货物上架：“前几天在镇里协调下，商品都搬到了高处。”吃过晚饭后，他还要和伙伴们上堤巡防。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 04 版）