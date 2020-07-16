本报天津7月15日电 （记者扎西）到2020年底，建成基本满足孤独症儿童康复服务需求的康复服务体系和工作格局，基本实现孤独症儿童应筛尽筛、应治尽治、应救尽救、应管尽管。到2023年，孤独症儿童康复服务政策保障更加完善，康复机构布局更为合理，供给能力和服务质量显著提升，孤独症儿童更好地融入社会生活……记者从天津市残联获悉：天津日前出台《关于加强孤独症儿童康复服务的实施意见》（以下简称《实施意见》），为帮助孤独症儿童走出“孤独”阴影列出时间表。

该《实施意见》明确，将孤独症儿童的筛查纳入儿童健康体检的各阶段、各环节，做到0—6岁不同年龄段儿童孤独症筛查广覆盖。为确诊的符合条件的7岁及以下孤独症儿童提供连续的康复训练救助。将天津市妇女儿童保健中心、天津市安定医院纳入儿童孤独症谱系障碍定点就医机构范围，儿童孤独症谱系障碍发生的政策范围内门诊医疗费用和康复医疗费用，医保按照门诊和康复报销规定予以支付。在条件允许的情况下，逐步扩大医保定点医疗机构范围，逐步提高保障水平，增强康复服务供给能力。此外，择优选取具有合法资质的医院、学校、幼儿园、民办非企业和企业作为定点康复机构。到2020年底各区至少建立1所（滨海新区4所）定点康复机构，分别达到每日收训50名孤独症儿童的规模。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 13 版）