善良犹如种子，请用道德与良知去浇灌它，让它生根发芽、枝繁叶茂

近日，有名女辅警在雨中执勤时，见到过路老人没有雨具遮雨，主动上前把雨衣脱下来让给老人，并细心帮着穿好。别人问她为什么这么做，她说就是下意识反应，并且相信换做其他人见到老人这种情况，也会和她一样。这一幕被女辅警的同事拍下，视频流传到网上后，引发了大家的点赞和共鸣，很多人表示非常感动。

在自己也有需要的时候，先顾着别人，这是一种善良，也是一种修养。

善良是一种传统美德。孟子说人有“恻隐之心”，刘备说“勿以善小而不为”，王阳明提倡“良知”，都是在劝人向善。在利益面前约束自己，礼让别人，尤其是老人和孩子，这不是客套，这是千百年来我们的基本修养。尚在孩提阶段，中国人就熟知“融四岁，知让梨”的故事，明白“要想好，大让小”的道理；在生活中，处处能看到礼让他人的习俗；舍己为人的人，更是受到众口传颂……遇事多为他人着想，多为群体考虑，是我们应该继承的宝贵精神财富。

善良更要经过实践淬炼。有了善的意识、向善之心，还远远不够，还应该在日常生活中加强学习和修养。它可以使善良得到强化，变得自觉。遇到拎着大行李箱的小姑娘，帮着抬一把；见到迷路的老人，帮忙找警察；牺牲自己的休息时间，给山区孩子义务上课……别小瞧一次次身体力行，它可以把善良变成深植潜意识的“条件反射”。

善良还是能在人与人之间传递的正能量。善良是一根火把点燃另一根火把。善良可以驱赶冷漠，让自己的心情更好，亦传递社会以温暖。用蹬三轮收入助学“感动中国”的白方礼老人，让多少人泪目！不期然间受到别人温柔以待，心底油然而生的是感激和快乐。在这个意义上说，传递善心，就是为社会建设贡献力量。人人拿出一份善心，叠加起来，暖意将形成澎湃的暖流，社会该多美好！

善良犹如种子，请用道德与良知去浇灌它，让它生根发芽、枝繁叶茂，长成一棵参天大树，既守护自己，也为别人遮风挡雨。

身体力行，让善良成为生命的底色。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 13 版）