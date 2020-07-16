在疫情防控中更好传播中国声音

在抗击新冠肺炎疫情斗争中，中国展现的负责任大国形象，中国人民身上体现的中国力量、中国精神、中国效率，得到国际社会高度赞扬。习近平总书记指出：“我们改进和加强对外宣传，运用多种形式在国际舆论场及时发声，讲好中国抗疫故事”。这为我们讲好中国抗疫故事提供了基本遵循、指明了前进方向。在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的大背景下讲好中国抗疫故事，可以从议题、元素、平台三个方面着力。

主动设置议题。习近平总书记指出，讲故事是国际传播的最佳方式。讲好中国抗疫故事，首先要解决好讲什么、怎么讲的问题。如何把“我们想讲的”变成“受众想听的”，把“受众想听的”融进“我们想讲的”？实现这一目标，主动设置议题十分重要。议题设置得好，就能在国际舆论场上引发情感共鸣。讲好中国抗疫故事，需要我们在议题设置上精心谋划，精心设置观点鲜明、指向性强、易于传播的议题。特别是在人民至上、科学防治、团结合作等议题上强化设置能力，通过一个个鲜活生动的故事和事例，讲清楚在抗击疫情中，中国坚持人民至上、生命至上，举全国之力快速有效调动各种资源和力量，不惜一切代价维护人民生命安全和身体健康；讲清楚疫情发生后，中国坚持“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，中国科学家很快完成病毒分离、基因测序等工作；讲清楚中国作为负责任大国，秉持人类命运共同体理念，及时同国际社会分享疫情信息和抗疫经验、向国际社会提供人道主义援助、有序开展防疫物资出口、开展国际科研交流合作等。

丰富故事元素。好故事是由事实、形象、情感、道理等主要元素构成的综合体。习近平总书记指出，讲故事就是讲事实、讲形象、讲情感、讲道理。说服人靠摆事实。讲好中国抗疫故事，需要用事实说话、用数据说话。只有摆事实讲道理，才能赢得人心、赢得认同。打动人靠生动的形象。我们需要在认真研究国外受众心理特点和接受习惯的基础上，讲好一个个生动的个体故事。如勇敢逆行的医护人员的故事，就是可以超越国界和语言，让无数人感动的个体故事。感染人靠真挚的情感，影响人靠故事中蕴含的道理。好的故事总是寓理于情、情理交融的。只有坚持以理服人和以情动人相统一，才能真正引起受众在理性和情感上的共鸣，实现传播效果最大化。病毒没有国界，疫情不分种族，抗击疫情是全人类面临的共同任务，维护人类健康福祉是国际社会的共同职责。尽管各个国家抗击疫情的做法不同，但维护人类生命安全和身体健康的目标是一致的。在这个大前提下，我们需要用既有具体细节、典型事例，又有思想交流、情感互动的讲述方式寻找共通点，让中国抗疫故事直抵人心、润物无声。

充分利用新媒体传播优势。习近平总书记指出：“要加强国际传播能力建设，增强国际话语权，集中讲好中国故事，同时优化战略布局，着力打造具有较强国际影响的外宣旗舰媒体。”把中国抗疫故事讲好，需要在传播平台建设上下功夫，充分利用新媒体传播优势，加快数字化、网络化、移动化转型步伐，积极打造新型内容传播平台，充分运用新技术新应用创新媒体传播方式，促进传统媒体优势向互联网、移动互联网延伸，创新传播载体和渠道，打造具有较强国际影响的外宣旗舰媒体。我国是国际互联网的重要参与者，在以互联网为主导的信息时代，我们完全可以利用开放的新媒体平台扩大我们的传播范围、传递我们的声音。要深刻认识到，信息技术的发展使我们能够在全媒体时代的传播竞争中打破长期以来由西方媒体垄断的格局。促使国外受众客观、准确地了解中国抗击疫情的实际情况，关键是抓住机遇，充分利用新媒体传播优势，多渠道、多平台讲好中国抗疫故事。

（执笔：陆绍阳）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 09 版）