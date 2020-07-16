近期，南方持续暴雨，洪涝灾害频发。面对险情，全国消防救援队伍向险而行、紧急出动，参与抗洪抢险救援，营救遇险被困群众，竭尽全力保障人民群众生命财产安全，用责任、使命和担当谱写了一曲曲奉献之歌 核心阅读

近期，受持续强降雨影响，长江、淮河等流域，洞庭湖、鄱阳湖、太湖等湖泊处于超警戒水位，贵州、重庆、江西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江等地发生严重洪涝灾害，造成人员伤亡和财产损失，防汛形势十分严峻。

在人民群众生命财产遭遇险情的紧急时刻，全国消防救援队伍向险而行、紧急出动，全力营救和紧急转移被困群众，竭尽全力保障人民群众生命财产安全。

驮着受困群众，用双手双脚爬出齐腰深的淤泥

7月5日午夜1时04分，急促的警铃声响彻贵州省遵义市正安县消防救援大队营区，原来是和溪镇米粮村工地上有人员被洪水围困。警铃就是命令，消防救援大队立即出动两台车9名指战员前往救援。经过一个小时的不懈努力，终于将两名被困群众成功救出。但谁都没想到，更严峻的挑战即将到来。

2时45分，救援队接到消息，乐俭镇长兴村有5名群众被困正在等待救援，指战员立即赶赴现场。然而，赶往灾害现场道路多处路段和桥梁被洪水冲毁，在距离灾害现场还有5公里的地方，车辆已完全无法通行。

“携带装备徒步赶往灾害现场！”指导员王俊雄下达命令。救援队员利用手中工具劈山开路，艰难前行。他们冒着山体滑坡的危险，手提肩扛各类救援装备，在狭窄的山路上徒步奔袭。周边的山体由于长期降雨，泥土松动，不断有山石滚落，加上杂草丛生、地面湿滑，原本只需1小时的路程走了4个多小时。

长途跋涉10多个小时后，救援队到达救援现场后发现，现场有两处严重的山体滑坡，几处民房已经被完全冲毁，其余民房也被倾泻下来的淤泥围住，成为孤岛。而此时，暴雨还在继续，山坡上不时有碎石滚落，山体随时可能再次滑坡。情况十分危急！

王俊雄当机立断，安排一名安全员观察山体状态，其余队员就近利用木板、梯子等，平铺在淤泥上搭成浮桥开展救援。大暴雨导致的淤泥坑最大一处有100多平方米，淤泥最深处近1米，救援难度非常大。

救援队员们站在齐腰深的淤泥中，一点点将木板铺设靠近房屋。5名被困人员中，年龄最大的已经81岁，最小的也有56岁，此时已无法自主行动。队员决定将老人背出危险地带。可背上老人的救援队员发现，两名成年人的重量让淤泥死死咬住了救援队员，无法发力，动弹不得。怎么办？队员急中生智，让两名救援人员接力，驮着老人用双手双脚趴在淤泥上，一点一点往外蹭。当5名被困群众都被营救到安全地带时，已经是15时23分。

据气象部门发布的预警信息，当晚还有暴雨。为赶在天黑前抵达安全地带，救援队不顾疲惫立刻返程。返回途中，救援队一路劝说遇到的村民跟随队伍一起撤离。救援行动从1时持续到当日22时，救援队员平均每人负重35公斤，成功解救被困群众8人，疏散、转移群众15户40余人。

看到消防员，就看到了希望

近日，鄱阳湖流域连续发生强降雨。7月6日起，鄱阳湖发生倒灌，造成内湖西河、昌江多处溃坝，部分地区发生管涌、泡泉。江西省消防救援总队紧急调集新余、萍乡等地7个消防救援支队共520人开展救援。

7月9日上午10时，消防员在鄱阳县油墩街镇张家畈村搜救时，一名获救的村民告知，村里还有一位98岁的老人和两个小孩子没被转移出来。得知情况后，消防员杨雷和其他几名队员迅速登船，赶往老人家中。

此时的张家畈村已是一片泽国。房子的一楼已被洪水淹没，树木只有一点点树冠露出水面，电线杆也被淹了半截，水面上漂浮着各种杂物。冲锋舟躲避各种障碍，花了半个小时才走完不到1公里的路程。

“我们在这里！”消防员猛地听见有人呼救，是两个大人带着两个10多岁的孩子！冲锋舟迅速靠近，杨雷和队友邓佳辉带着救生衣翻越栏杆进入楼内，在3楼房间内找到了98岁的老人。老人行动不便，还拄着拐杖。杨雷给老人穿好救生衣，然后和邓佳辉小心地将老人抬过阳台栏杆，其他队友接应着将老人妥善安置在冲锋舟里。随着两名大人和两名小孩成功登上了船，被困的5名群众终于成功脱险。

这几天来，类似的故事在鄱阳湖周边随处可见，“看到消防员，就看到了希望。”获救的群众流着眼泪说。

7月9日19时许，由8只舟艇、54人组成的瑞金市消防救援队挺进受灾严重的鄱阳县鄱阳镇桂湖村。在滔滔的洪水中，面对陌生水域的各种危险，救援队员3人一组，手持手电筒，不停喊话，逐户搜索被困群众。在一片漆黑中，救援队员不放过一点点疑似求救的信号。

突然，橡皮艇舵手王章平发现远处似乎有光点闪动，立即指挥橡皮艇靠近。“救命啊！”原来是一位老人坐在二楼的窗台上呼喊。此时的洪水已经接近二楼阳台，水流十分湍急。老人还带着一个孩子，行动不便。

王章平迅速爬上二楼平台保护老人和孩子，大队长胡彦青和消防员刘殷函一边固定橡皮艇、一边伸出双手接应。窗台和橡皮艇有一定距离，老人有点紧张不敢下来。“踩在我们肩膀上！”胡彦青说。在消防员的保护下，老人和孩子安全转移到橡皮艇上，橡皮艇载着脱困群众向安全区域驶去。

截至7月10日11时，江西消防救援总队共出动舟艇630批次，营救出被困群众1955人，疏散群众5000余人，运送物资37次800余件。

他们冒着生命危险，争分夺秒寻找生的希望

7月8日，湖北黄梅县4个小时降雨量接近200毫米，24小时降雨量突破历史极值。凌晨4时许，黄梅县大河镇袁山村3组突发山体滑坡，泥石流裹挟着巨大山石倾泻而下，造成7栋民房被毁，9名人员失联。

120余名消防指战员，5条搜救犬及千余件套器材装备火速抵达现场，投入救援行动。消防救援人员借助工程机械对滑坡堆积区两侧进行清理，开辟两侧作业面，并将核心区域分成5个作业单元，每组选派精干人员携带探测、破拆等救援装备，分组同步展开救援。

“安静！好像有声音！”救援队员通过雷达生命探测仪静默探测、搜救犬反复搜索确认等方式，确定在一处只露出一点瓦片的房屋剩余空间内有一名被困者。接收到被困者发出的微弱信号，救援队员立刻行动起来，小心翼翼扩大施救空间，终于确定了被困者的具体位置，那是三根屋梁偶然形成的狭小空间，维持着极为脆弱的平衡。

“小心，别碰那里！”救援人员之间相互提醒，现场气氛一下子紧张起来。这栋被稀软泥土掩埋的房屋就凭借3根屋梁支撑着，稍有不慎就会墙倒屋塌，造成不可挽回的后果，所有救援作业都必须极度小心。

16时10分左右，救援入口终于被打开，黄冈特勤消防救援站消防员李煜奉命进入，逐层清除堆叠的木桩，打通救人的最后1米。

“我们马上过来了！保持体力！”李煜一边冒着生命危险匍匐前进，一边不断安慰被困者。16时26分，80多岁的被困者成功获救。经医护人员确认，老人生命体征平稳，没有生命危险。

来不及休息，救援队员们又投入到下一场救援战役中。

救援行动一直持续到7月9日下午，在这30多个小时里，参加救援的100余名消防指战员没有一刻停止救援行动，很多人甚至顾不上吃口饭、喝口水，只为争分夺秒寻找生的希望。“每个生命都值得我们竭尽全力！”李煜说。

在人民群众最需要的时候冲锋在前，救民于水火，助民于危难，给人民以力量，为维护人民群众生命财产安全而英勇奋斗，这是消防救援队伍始终坚守的初心和使命。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 19 版）