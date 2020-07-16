雨带将北移，北方防汛怎么干？

7月15日，三门峡水利枢纽。经过前期的腾库，目前三门峡水库水位降至汛限以下，留足库容为黄河防汛关键期做准备。

新华社记者 李 安摄

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据气象预测，今年“七下八上”期间，我国降水将总体呈现“北多南少”空间分布，辽河、海河、淮河、黄河中下游降水量均比常年同期偏多。目前，黄河流域降雨明显增多，淮河干支流出现明显涨水过程。这意味着在做好南方防汛工作的同时，北方也面临着较大的防汛压力。

与南方相比，北方地区汛情有哪些特点？应如何应对？

受季风气候、地形地貌影响，我国雨带每年从南向北移动，一般而言，到“七下八上”（七月下旬至八月上旬），雨带会从长江流域北移到华北、东北，北方进入主汛期。

据水利部预测，今年北方多雨区位于东北大部、华北大部、黄淮、西北东部。受其影响，黄河中游、海河南系、松花江、辽河、淮河等流域都有可能发生区域性较大洪水。

淮河干支流出现明显涨水过程，黄河流域降雨增多

今年入汛以来，淮河流域平均降水量349毫米，较历史同期偏多36％。6月11日，淮河进入梅雨期，较常年同期偏早8天。入梅以来，淮河流域平均降水量326毫米，较常年梅雨期平均雨量偏多近五成。受降雨影响，淮河干支流出现明显涨水过程。目前，淮河干流汛情总体平稳，主要控制站水位均在警戒水位以下。

近期，黄河流域的降雨明显增多，天气形势的复杂性、多变性已经显现。

黄河水利委员会有关负责人介绍，据预测，黄河流域中游山陕区间可能出现局地短时强降雨，发生洪水的可能性较大，下游将有多轮强降水过程。

中央气象台预计，未来10天，华北仍多阵雨或雷阵雨天气，局地伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。预计“七下八上”期间，我国降水总体呈现“北多南少”空间分布。我国东部主雨带呈现明显阶段性变化特征，7月中旬末，主雨带位于长江与黄河之间，降水强度强；7月下旬至8月上旬，主雨带将北移至黄淮、华北至东北中南部地区。多雨区主要位于东北大部、华北、黄淮、江汉、西南地区北部、西北地区东部和中北部、东南沿海等地，其中华北东部、黄淮东部、江汉西部、西南地区东北部、西北地区东南部和北部部分地区偏多二至五成。内蒙古东北部、江南中西部偏少二至五成。

国家气候中心气象灾害风险管理室研究员王国复介绍说，据预测，“七下八上”期间，黄河流域中下游降雨偏多，其中下游明显偏多，部分地区可能出现较重汛情，上游接近常年同期；海河流域降雨明显偏多，可能出现较重的汛情和洪涝灾害；松花江流域、辽河流域降雨较常年同期偏多，需关注阶段性强降雨过程的影响。黄河中下游、海河、松花江等北方流域可能发生区域性较大洪水，相比南方流域，北方流域降雨集中、强度大。

一些北方河流源短流急，洪水流速快、来势猛

与南方相比，北方地区汛情有哪些特点？“北方汛期降雨量可占其全年降雨大半，降雨年内分配集中，暴雨强度大，来势汹汹。”水利部水文水资源监测预报中心副主任刘志雨介绍。

资料显示，河北省汛期降雨量占全年降水量的75％—85％，汛期暴雨日雨量常在100毫米左右，个别地区24小时雨量可达到600—900毫米。

“与南方河流相比，北方河流的水系、水文有其独特之处。”刘志雨介绍，一些河流源短流急，洪水流速快、来势猛，传播时间短，“此外，一些北方河流是季节性河流，甚至是干河，人为因素干扰多，河流下垫面变化大，影响行洪”。

淮河、黄河、海河等大江大河也有独特水文水系特征。

“一旦发生洪水，淮河水系干流洪水持续时间长、水量大，中游水位流量关系和下游洪泽湖河湖关系复杂。”刘志雨说。

刘志雨分析，淮河流域的南部支流为山丘区河流，汇流快，易与干流洪水遭遇形成洪灾；北部支流为平原河道，地面坡降缓、汇流慢，受干流洪水顶托，常造成严重内涝。沂沭泗水系洪水来势凶猛、峰高量大、陡涨陡落。

“海河流域山地与平原的丘陵过渡带短，一般为10到15公里，从山区降雨到河道出山口出现洪水，预见期最长不过1—2天，短的仅几个小时。这给洪水预报带来很大的难度。”刘志雨介绍，比如在永定河官厅山峡区间青白口至三家店是暴雨洪水易发区，河道长度为55公里，洪水预见期只有3—4个小时。

当前北方防汛仍存在薄弱环节，多地提前准备、积极应对

国家防办、应急管理部有关负责人介绍，当前北方防汛工作仍存在一些薄弱环节：一些河流多年不来大水，干部群众防灾意识弱、抗洪经验少；防洪基础薄弱，蓄滞洪区内人员多、启用难；河势复杂，起水快、涨势猛，预测预报难、预警时间短，群众避险转移难度大。此外，北方地区中小水库、中小河流隐患较多，城市排涝标准低等问题也较为突出。下一阶段，北方流域各地区要注重逐条逐段排查中小河道占用淤积问题，果断采取清理措施，及时疏浚、加固堤防，严防小洪导致大灾；在主汛期来临前，逐级开展抗洪应急预警演练，做到灾害来临时快速预警、有序应对。

据水利部门专家介绍，在北方一些地区，新建堤防工程多，未经大洪水考验，部分涵闸、分洪闸等穿堤建筑物存在安全隐患，部分城市河段防洪标准低，病险水库、淤地坝除险加固与中小河流治理任务尚未完成。

为应对黄河流域可能发生的汛情，6月24日至7月10日，黄河水利委员会及河南、山东沿黄15个市、48个县2万余人，开展了2020年防御大洪水实战演练，加大小浪底水库下泄流量，检验了下游濮阳卡口河道过流能力。黄河水利委员会明确监测预报预警、水工程调度、工程安全度汛和基础保障45项重点备汛任务，安排专人跟踪督办，全面压实防汛责任。此外，强化水库淤地坝度汛管理，汛期加强流域346座水工程防洪调度汛限水位监管，严禁违规超汛限水位运行。

针对北方河流的预报难题，刘志雨介绍，今年水利部门引入信息融合、视频监控、大数据等新技术，在华北山前平原区布设应急监测断面，根据上游监测信息，滚动修正预报，提高下游河道预报精度。“以测补报”技术在漳河、滹沱河的应用结果表明，平均精度提高10%。

近两年，我国洪水预报精度平均提高了5%，南方从原来的85%提升到现在的90%，北方预报准确率达70%。

天津市水务局二级巡视员、市防办副主任梁宝双介绍说，近年来，天津防洪工程体系已经较为完善，但由于海河流域多年没有发生大洪水，防汛预案缺乏实战检验，防汛抢险队伍大都没有见过大水、没有抢过大险、没有救过大灾，承担“急难险重”任务的经验不足。天津市从3月初就开始开展超标洪水的防御准备，统筹推动疫情防控和防洪备汛，做好超标洪水抢险准备。

内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗水利局负责人介绍，为应对洪水过境，旗防汛抗旱指挥部对《杭锦旗防汛应急预案》进行了修订完善。6月15日开始，杭锦旗水利局及各河道管理段开始实行汛期24小时值班制度。内蒙古各地防汛抗旱指挥机构组织应急、气象、水利、住建等部门加强联合会商，做好天气形势、河流水情等监测预报。内蒙古自治区水利厅将成立督导组赴盟市督导检查。

截至7月14日，黑龙江全省江河水势总体平稳，江河水位均低于警戒水位。与历年同期相比，黑龙江干流勤得利、抚远江段偏高，其他江段偏低；松花江干流肇源、佳木斯江段偏低，其他江段偏高。

“6月全省降雨比同期偏多28%，多条河流水位超警。7月以来，黑龙江省内降雨逐渐减少、气温升高，按照气象部门的预测，短期内不会出现大范围汛情，但旱涝急转风险依然存在，不能掉以轻心。”黑龙江省水文水资源中心高级工程师刘文斌说。

（综合本报记者王浩、赵贝佳、丁怡婷、郝迎灿、方圆、靳博、吴勇报道）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 14 版）