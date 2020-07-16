《柳叶刀》评论称：美退出世卫组织非法 将威胁全球民众健康

英国《柳叶刀》杂志近日刊发评论称，美国单方面退出世界卫生组织（WHO）是非法的，750位学术界、科学界和法律界的领袖敦促美国国会阻止总统这项鲁莽的举措，因为该决定会威胁全球及美国民众的健康安全——多家合作中心、每年的流感疫苗研发、新冠肺炎疫苗研发、应急卫生战略、对外援助项目等都会遭受巨大损失。

美国总统特朗普5月29日就曾宣称美国将“切断”与世卫组织的关系，并要将本该向WHO缴纳的会费重新分配给美国全球卫生优先事项。7月6日，美国政府正式通知联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯：美国决定退出WHO。但与此同时，全球新冠肺炎单日确诊病例数不断升高，美国超过3/4的州感染病例仍在不断增加。为此，750位来自学术界、科学界和法律界的领袖敦促美国国会阻止总统该项举措。

美国国会、法院和公众都有权阻止这一“不计后果”的决定。早在1948年，美国国会两院通过联合决议案使美国加入WHO，此后获得了历届政府的支持。前总统哈里·杜鲁门曾明确指出，该决议案是美国加入WHO的法律依据。本届美国政府单方面通知联合国其退出WHO的行为，本身已违反了美国法律，因为该项决议尚未获得美国国会的明确批准。美国最高法院的判例已经明确表明，“当总统在未经国会明示或暗示授权的情况下采取行动时，总统的权力将被最小化”。

评论文章表示，美国许多机构都与WHO开展着重要合作——美国疾病控制和预防中心（CDC）有21个WHO合作中心，美国国立卫生研究院有3个合作中心；44个WHO护理和助产服务合作中心的秘书处也设在美国。双方关系的中断将使这些合作受到损害。

此外，在开发流感疫苗上，美国或将被排除在全球体系之外。WHO全球流感监测和反应系统汇总了来自全球各国的数据，以跟踪研究病毒的循环和传播机制，美国的代理商、制药公司和实验室也还依赖WHO获取新型流感病毒样本进行疫苗研究开发，这次断交或会阻碍美国获取研发防治流感的关键工具。

全球也迫切需要新冠肺炎疫苗，既是为了保障公众健康，也是为了能安全地重新回到既往生活中。WHO为应对新冠肺炎正在开展有100多个国家/地区参与的试验；WHO还启动了名为“ACT”的项目用于新冠肺炎相关诊断、治疗和疫苗研发；美国经验丰富的卫生医疗人员此前常被借调到WHO或被纳入疫情应对小组。若非作为WHO会员国，美国迅速应对国际疾病暴发的全球卫生战略将大打折扣。

除了新冠肺炎，WHO还在追踪并应对全球数十种传染病的暴发，包括多哥的黄热病、沙特阿拉伯的中东呼吸综合征、巴西的登革热等，WHO取得的关键成果也保证了美国对外援助项目得以有效开展。

文章最后表示，退出WHO后美国会成为“局外人”，再没有推动关键改革的全球影响力。那些孤立的美国项目，永远无法取代一个真正的全球机构。在这个多极化的世界里，不履行条约义务将意味着无法保证其他国家会与美国开展合作。

美国切断与WHO联系将会造成重大的破坏和损失，在世界面临着历史性突发公共卫生事件之际，这是国际社会最不愿意看到的。(本报记者 张梦然)